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Новости медицины и фармацииКатехины зеленого чая и ресвератрол эффективны при болезни Альцгеймера

Катехины зеленого чая и ресвератрол эффективны при болезни Альцгеймера

Опубликовано  24.11.2022

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, приводящий к развитию выраженных нарушений когнитивных функций и памяти. На сегодня механизмы развития и прогрессирования данной патологии не до конца изучены. Так, при болезни Альцгеймера отмечается формирование бляшек патологического белка в головном мозге, инфильтрация головного мозга иммунными клетками, развитие асептического нейровоспаления и нарушение передачи нейронных сигналов.

Также в исследованиях показана роль реактивации вируса простого герпеса (ВПГ-1) в патогенезе этого заболевания.

Научный сотрудник доктор Дана Кэрнс (Dana Cairns) — руководитель исследования, в котором также была показана прямая причинно-следственная связь реактивации ВПГ-1 с развитием болезни Альцгеймера.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention —CDC), 47,8% жителей США в возрасте 14–49 лет являются носителями ВПГ-1.

Реактивацию ВПГ-1 может обусловливать вирус ветряной оспы, вызывающий ветряную оспу и опоясывающий лишай. Провоцируемое ВПГ-1 воспаление приводит к формированию отложений бета-амилоида и тау-белка, а также дисфункции нейронов.

Исследователи из Университета Тафтса (Tufts University) разработали 2D- и 3D-модели ткани головного мозга человека с герпес-индуцированным атопическим дерматитом для исследования нейропротекторного потенциала различных лекарственных средств. Так, в исследовании было оценено нейропротективное действие кофеина, катехинов зеленого чая, камфоры, цитиколина, инсулина, метформина, ресвератрола и золмитриптана.

В исследовании был продемонстрирован нейропротективный эффект ресвератрола и катехинов. При этом данные вещества проявляют минимальную нейротоксичность.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Free Radical Biology and Medicine».

Ранее в обсервационных исследованиях было показано, что употребление зеленого чая способствует улучшению когнитивных функций.

Доктор Майкл Грегер (Michael Greger) не участвовал в данном исследовании, однако он рассказал, что зеленый чай проявляет иммуномодулирующие свойства, способствует повышению пролиферации и активности иммунных гамма-дельта-Т-клеток. Предположительно, катехины зеленого чая способствуют уменьшению выраженности оксидативного стресса, воспаления и стимулируют восстановление ДНК.

Ресвератрол содержится в винограде, орехах и других продуктах. Он является активатором фермента сиртуина 1, регулятора экспрессии генов. При этом снижение активности данного фермента обусловливает отложение патологических белков при болезни Альцгеймера.

В указанном же исследовании на модели ткани головного мозга было продемонстрировано уменьшение количества отложений патологических белков при болезни Альцгеймера под воздействием катехинов зеленого чая и ресвератрола.

Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований для определения потенциальной возможности применения катехинов и ресвератрола в клинической практике.

По материалам www.medicalnewstoday.com

 

Опубликовано  24.11.2022

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