Авторы статьи* в журнале «Nature Metabolism» из Испанского центра исследований в онкологии (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas — CNIO) сообщили, что дигоксин — сердечный гликозид, применяемый при сердечной недостаточности и аритмии, позволил уменьшить массу тела у мышей на 40%. Получавшие дигоксин животные достигли той же массы тела, что и здоровые, у которых не отмечали ожирение. У мышей также были излечены сопутствующие метаболические нарушения, — отмечено в сообщении о результатах исследования на сайте CNIO.

Переедание вызывает ожирение — глобальную проблему для здоровья, для которой не разработана эффективная терапия, — отметили авторы. Ожирение характеризуется воспалением слабой степени, которое через различные механизмы предрасполагает к метаболическому синдрому. В своей работе ученые продемонстрировали, что блокирование оси интерлейкина-17A (ИЛ-17A) у мышей путем ингибирования RORγt-опосредованной продукции ИЛ-17A дигоксином или путем повсеместной делеции рецептора A ИЛ-17 (Il17рa) подавляет ожирение, вызванное диетой, и метаболические нарушения, а также способствует потемнению жировой ткани, усилению термогенеза и расхода энергии (рисунок).

Рисунок Визуализация адипоцитов мышей с ожирением (слева) и нормализацией массы тела после получения дигоксина (справа) демонстрирует лучшую переносимость избытка питательных веществ и улучшение метаболизма жировой ткани.

Животные с ожирением из-за высококалорийной диеты продолжали употреблять пищу, как и раньше, когда принимали дигоксин. Однако у них активизировался основной обмен веществ, что привело к изменению метаболизма жировой ткани и уменьшению массы тела. Группа Набиля Джудера (Nabil Djouder) отметила сохранение достигнутого эффекта в отношении массы тела в течение не менее 8 мес. Это позволяет сделать предварительные выводы, что механизмы устойчивости не развиваются. «Заманчиво предположить, что пациенты с ожирением могут принимать дигоксин в течение короткого периода, пока масса тела не стабилизируется, а затем придерживаться здоровой диеты, — отметила Ана Тейджейро (Ana Teijeiro), первый автор статьи. — Препарат также может быть показан при заболеваниях, связанных с ожирением, таких как гиперхолестеринемия, стеатоз печени и диабет 2-го типа». Авторы, естественно, подчеркивают, что результаты были получены в лабораторных условиях, и что необходимы эпидемиологические и клинические исследования, чтобы подтвердить их в клинике.

По материалам www.nature.com; www.cnio.es

*Teijeiro A., Garrido A., Ferre A. et al. (2021) Inhibition of the IL-17A axis in adipocytes suppresses diet-induced obesity and metabolic disorders in mice. Nat Metab, 3: 496–512 . https://doi.org/10.1038/s42255-021-00371-1