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Новости медицины и фармацииКардиотоксичность химиотерапии может определяться генотипом пациента

Кардиотоксичность химиотерапии может определяться генотипом пациента

Опубликовано  14.01.2022

Группа исследователей выявила генетический маркер, который может помочь оценивать ожидаемую кардиотоксичность от химиотерапевтических препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале «Circulation».

По словам Пола Берриджа (Paul Burridge), доцента фармакологии и старшего автора исследования, полученные данные подчеркивают важность определения надежных прогностических геномных биомаркеров и их потенциал для улучшения плана лечения и общих результатов для пациентов.

Доксорубицин, антрациклиновый химиотерапевтический препарат, в основном применяется в качестве резервной линии терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями. Чаще всего доксорубицин назначают для лечения онкологических заболеваний у детей и рака молочной железы у пациентов, которым не показаны другие химиотерапевтические препараты.

Хотя препарат доказал свою эффективность в замедлении роста раковых клеток, однако у около 10% пациентов проявляются кардиотоксические побочные явления — от снижения фракции выброса до сердечной недостаточности, включая необходимость трансплантации сердца.

Чтобы точно определить, почему доксорубицин вызывает кардиотоксичность только у части пациентов, П. Берридж и его сотрудники использовали гипотезу о том, что вариант гена SLC28A3 статистически связан с кардиотоксичностью доксорубицина.

Белок SLC28A3 также известен как транспортер поглощения, который доставляет лекарственные средства в раковые клетки и экспрессируется только в кардиомиоцитах.

Исследователи создали клеточную модель кардиомиоцитов из индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток (human induced pluripotent stem cells — hiPSC) от 6 пациентов. У 50% этих пациентов был активный аллель гена SLC28A3, и все пациенты получали доксорубицин.

Используя кардиомиоциты, производные hiPSC, исследователи установили, что клетки пациентов, у которых был активный аллель гена SLC28A3, подвергались меньшей кардиотоксичности химиотерапевтического препарата.

Инактивация белка SLC28A3 в клеточных линиях также была ассоциирована со снижением кардиотоксичности. Однако исследователи также выявили, что активный аллель гена SLC28A3 является синонимичной мутацией и не изменяет белок, а значит, есть и другие гены, отвечающие за этот механизм.

Затем исследователи разработали простую методологию секвенирования генов и идентифицировали новый геномный вариант в SLC28A3, названный s11140490, который был локализован с помощью длинной некодирующей РНК, оказывающей прямое влияние на экспрессию гена SLC28A3.

По словам П. Берриджа, экспрессия этого гена может быть надежным прогностическим маркером кардиотоксичности доксорубицина у данного конкретного пациента.

Кроме того, команда П. Берриджа установила, что препарат дезипрамин, трициклический антидепрессант, ингибирует транспорт доксорубицина в кардиомиоциты.

Изучая животную модель (на мышах), получавших дезипрамин, а затем доксорубицин, исследователи выявили, что кардиотоксичность у мышей снизилась почти в 2 раза.

Поскольку дезипрамин уже одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), П. Берридж и его команда разрабатывают возможность проведения клинического исследования, в котором оценивалась бы возможность применять дезипрамин для снижения кардиотоксичности доксорубицина.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.01.2022

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