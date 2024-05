Октокрилен используется в составе многих солнцезащитных косметических средств, включая кремы, бальзамы для губ и т.д. Но, по мнению исследователей из Франции и США, этот ингредиент со временем разлагается до соединения, которое является канцерогенным для человека. В каких именно продуктах содержится октокрилен? Какие меры предосторожности следует соблюдать? На эти вопросы даны ответы в статье*, опубликованной 7 марта в журнале Американского химического общества (American Chemical Society).

3 тыс. продуктов

Октокрилен (номер CAS 6197-30-4) является одним из 14 активных ингредиентов, одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для использования в солнцезащитных безрецептурных средствах, включая кремы для лица и тела, бальзамы для губ и т.д. В марте 2019 г. 2999 продуктов с защитой от солнца, зарегистрированных для маркетинга в США**, содержали октокрилен. Он также используется в продуктах личной гигиены, не имеющих маркировки «солнцезащитный», таких как шампуни, лаки для волос, масла для загара и кондиционеры.

В индустрии средств личной гигиены уже давно известно, что октокрилен загрязнен бензофеноном (номер CAS 119-61-9), и последний по некоторым причинам «не может быть полностью удален при переработке октокрилена …» до концентрации <1 мг/кг. Другая возможность заключается в том, что бензофенон образуется в результате разложения октокрилена. Если эта возможность верна, тогда октокриленовые продукты потенциально представляют серьезную опасность для здоровья, поскольку концентрация бензофенона в этом продукте со временем будет повышаться. Между тем, бензофенон проявляет широкий спектр токсичности, включая генотоксичность, канцерогенность и эндокринные нарушения.

Три важных вопроса

Чтобы приступить к решению проблемы взаимосвязи между октокриленом и бензофеноном, авторы искали доказательства следующего: 1) бензофенон содержится в большом количестве коммерческих солнцезащитных средств, 2) концентрация бензофенона в продукте со временем повышается и 3) разложение октокрилена является вероятным источником загрязнения бензофеноном.

Концентрацию бензофенона определяли в 9 коммерческих солнцезащитных продуктах производства Европейского Союза и 8 — Соединенных Штатов (в 3 экземплярах), включая собственно октокрилен из двух источников. Данные продукты были протестированы по протоколу ускоренного исследования FDA в течение 6 нед. Согласно полученным данным, в недавно приобретенных продуктах, содержащих октокрилен, была определена средняя концентрация бензофенона 39 мг/кг, в диапазоне от 6 мг/кг до 186 мг/кг. Бензофенон не был выявлен в продукте, не содержащем октокрилен. После обработки 17 продуктов методом ускоренной стабилизации FDA в 16 продуктов, содержащих октокрилен, отмечали среднюю концентрацию 75 мг/кг в диапазоне от 9,8 мг/кг до 435 мг/кг. Бензофенон был выявлен в чистом октокрилене.

Следует отметить, что ЕС и Франция не требуют указывать концентрации октокрилена или других солнцезащитных активных ингредиентов на этикетке, поэтому исходная концентрация октокрилена неизвестна.

Продукты на основе октокрилена, содержащие бензофенон, могут представлять угрозу для здоровья населения и даже окружающей среды, отметили авторы. Так, до 70% бензофенона в этих солнцезащитных средствах может всасываться через кожу, судя по исследованиям in vivo.

Между тем, в ноябре 2017 г. группа экспертов Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) пришла к выводу, что при использовании в качестве ароматизирующего вещества никаких опасений по поводу безопасности бензофенона нет***. Подобные решения, принимавшиеся также экспертами из США, группа исследователей из Франции и США назвала «необоснованными, безответственными и безрассудными». Их должны принимать не отраслевые консультанты «на заднем сиденье такси», а эксперты, «путем тщательного и скрупулезного изучения литературы и общедоступных данных». Существует достаточно научной литературы, чтобы утверждать, что продукты октокрилена/бензофенона могут представлять угрозу для здоровья человека и общества. Несколько юрисдикций, в том числе Республика Палау и Маршалловы острова, а также Виргинские острова США, запретили включать октокрилен в состав солнцезащитных кремов и косметических продуктов с января 2020 г. Статью сопровождают подробные результаты анализов каждого протестированного продукта в отдельности.

По материалам pubs.acs.org; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

*Downs C.A., DiNardo J.C., Stien D. et al. (2021) Benzophenone Accumulates over Time from the Degradation of Octocrylene in Commercial Sunscreen Products. Chemical Research in Toxicology Article ASAP. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.0c00461.

**National Drug Code Directory Database on March 8, 2019, U.S. Food and Drug Administration, Washington, DC. https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/national-drug-code-directory.

***Silano V., Bolognesi C., Castle L. (2017) Safety of benzophenone to be used as flavouring. EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids. EFSA J. 15 (11), e05013, DOI: 10.2903/j.efsa.2017.5013.