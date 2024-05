Каннабидиол — основа для создания новых анальгетиков?

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), хроническую боль выявляют у около 20,4% взрослых американцев, или 50 млн человек. Хроническая боль определяется как боль, длящаяся более 3 мес, она приводит к снижению качества жизни пациентов и может стать причиной ухудшения психического здоровья.

Опиоидные анальгетики, зачастую применяющиеся для купирования хронической боли, вызывают привыкание и зависимость. Фактически, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в период 1999–2021 гг. зафиксировано более 932 000 летальных исходов вследствие передозировки наркотиков, а в 2021 г. опиоиды стали причиной 75,1% смертей от передозировок наркотиков (80 816 летальных исходов). Таким образом, риск развития наркотической зависимости существенно ограничивает возможность применения опиоидных анальгетиков.

На сегодня точный механизм обезболивающего действия каннабидиола неизвестен.

Брюс Бин (Bruce Bean), профессор нейробиологии Института Блаватника Гарвардской медицинской школы (Blavatnik Institute at Harvard Medical School), и Клиффорд Вулф (Clifford Woolf), профессор неврологии в Бостонской детской больнице (Boston Children’s Hospital), в недавнем исследовании показали вероятный механизм обезболивающего действия каннабидиола. Исследование было проведено на животных моделях и культурах клеток in vitro.

Б. Бин в исследовании на мышиной модели показал, что каннабидиол ингибирует два разных типа натриевых каналов, выявленных в мембранах ноцицепторов (специализированных нейронов, воспринимающих и проводящих болевые импульсы). Это предотвращает трансмембранный ток натрия внутрь ноцицепторов. Таким образом предупреждается деполяризация нейронов — то есть они поддерживаются в состоянии покоя.

К. Вулф установил, что каннабидиол также взаимодействует с калиевыми каналами мембран ноцицепторов.

При проведении совместных исследований Б. Бин и К. Вулф отметили, что каннабидиол активирует калиевые каналы мембран ноцицепторов, что приводит к снижению активности нейронов.

Б. Бин пояснил, что они установили, что обезболивающее действие каннабидиола реализуется посредством двух механизмов.

Сегодня исследователи планируют проведение исследований в области создания новых анальгетиков на основе каннабидиола. Необходимо, чтобы эти новые препараты не вызывали привыкания и при этом имели более высокую биодоступность, чем каннабидиол. Важно при этом, чтобы такие лекарственные средства на основе каннабидиола не проявляли психоактивного действия подобно марихуане.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «eLife».

По материалам www.medicalxpress.com