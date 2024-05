Какие лекарства обычно назначают детям с COVID-19?

Детям, госпитализированным по поводу COVID-19, чаще всего назначают кортикостероиды, фамотидин и антикоагулянты. Госпитализации детей и подростков с COVID-19 подвергали в 5–13 раз чаще, чем при сезонном гриппе в минувшие годы. Среди этих детей также чаще отмечали респираторные осложнения, чем при гриппе. Мультисистемный воспалительный синдром выявляли относительно нечасто, примерно в 0,5–3,1% всех диагностированных случаев, при этом госпитализированы с COVID-19 до 0,9–7,6% из них. К счастью, летальность в период до 30 дней после заболевания практически отсутствовала.

Международное исследование, проведенное авторским коллективом из Европы и США*, включало 242 158 детей и подростков (до 18 лет) с диагнозом COVID-19, установленным в период с января по июнь 2020 г., среди них было 9769 госпитализированных. Информация для анализа взята из документации деятельности первичного звена медицинской помощи Европы (Франция/Германия/Испания), Южной Кореи, США и баз данных больниц. Для сравнения были проанализированы данные более 2 млн детей, у которых в сезон 2017–2018 гг. был диагностирован грипп.

Авторы сообщили, что большинство случаев госпитализации пришлось на детей в возрасте до 4 лет, среди которых преобладали мальчики. У госпитализированных по сравнению с остальными чаще наблюдали бронхиальную астму, ожирение, болезни сердца, онкопатологию, хромосомные болезни и врожденные пороки развития. Наиболее часто наблюдаемыми симптомами были лихорадка и кашель, в то время как одышка, бронхиолит, аносмия и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта были более выраженными и чаще отмечались у детей/подростков с COVID-19, чем с сезонным гриппом, что может помочь в дифференциации COVID-19 от других вирусных инфекций.

Анализ использования лекарств показал небольшое применение перепрофилированных лекарств и значительный уровень назначения дополнительной медикаментозной терапии у детей/подростков. Так, у детей редко применяли противовирусную терапию, так что лопинавир/ритонавир в Южной Корее (но не в США) получали около 5% детей/подростков, госпитализированных с COVID-19; осельтамивир назначали преимущественно в США (от 1 до 5%) (но не в Южной Корее); и в обеих странах ограниченно использовали азитромицин (4-6%) и гидроксихлорохин (1–4%).

Напротив, авторы наблюдали значительное использование различных дополнительных методов лечения: кортикостероиды — у 25–35% в США и у 7% в Южной Корее. Фамотидин (от 2 до 20%), ацетилсалициловую кислоту (от 10 до 30%) и витамин D (от 2 до 15%) использовали в США, но не в Южной Корее. Также широко назначали антибиотики, в числе которых цефтриаксон и амоксициллин. Это согласуется с данными предыдущего исследования, проведенного в Великобритании, где антибиотики применяли у 69% (415/601) госпитализированных детей с COVID-19.

По заключению авторов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы охарактеризовать и определить долгосрочные результаты у детей/подростков с COVID-19.

По материалам pediatrics.aappublications.org

*Duarte-Salles T., Vizcaya D., Pistillo A. et al. (2021) 30-day outcomes of children and adolescents with COVID-19: an international experience. Pediatrics. doi: 10.1542/peds.2020-042929.