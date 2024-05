Согласно результатам слепого рандомизированного клинического исследования под названием «Краткосрочная антимикробная терапия детских респираторных инфекций» (Short-Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Respiratory Infections — SAFER) дети в возрасте от 6 мес до 10 лет с диагнозом внебольничная пневмония, получавшие амоксициллин в высоких дозах на протяжении 5 дней, имели сопоставимые показатели клинического излечения через 14–21 день после включения в исследование по сравнению с получавшими 10-дневный курс (85,7% против 84,1%) (Pernica J.M. et al., 2021).

В исследовании включили 281 ребенка в возрасте от 6 мес до 10 лет (средний возраст — 2,6 года). У них отмечали лихорадку в течение 48 ч, респираторные симптомы, и с учетом результатов рентгенографии грудной клетки врачами отделений неотложной помощи установлен первичный диагноз пневмонии. Детей исключали при потребности в госпитализации, наличии сопутствующих заболеваний, предрасполагающих к тяжелому течению и/или пневмонии необычного происхождения или терапии β-лактамными антибиотиками в анамнезе. Данные анализировали с 1 марта по 8 июля 2020 г.

Это исследование предоставило еще одно доказательство того, что оптимальная продолжительность антибактериальной терапии внебольничной пневмонии короче традиционной. Оно подтверждает вывод о том, что 5 дней антибактериальной терапии, вероятно, работают так же, как 10 дней, для большинства детей с пневмонией. Большинство неудачных попыток лечения в исследовании произошло на ранней стадии (то есть до 5 дней) и, таким образом, давало возможность продлить или изменить терапию в этих случаях.

10 дней приема антибиотиков при детской пневмонии — это слишком долго? Авторы редакционной статьи (Tsay S.V. et al., 2021) напоминают, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует 3–5 дней терапии (Grant G.B. et al., 2009). В недавнем Кокрейновском обзоре (Haider B.A. et al., 2009), в котором проводили оценку антибактериальной терапии нетяжелой внебольничной пневмонии в глобальном масштабе у детей в возрасте 2–59 мес, установлено, что 3-дневная схема была столь же эффективна, как и 5-дневная, хотя сравнение с 10-дневной не проводили. Помимо педиатрической популяции, для большинства взрослых с внебольничной пневмонией в США рекомендуют 5 дней антибиотикотерапии, даже если они нуждаются в госпитализации (Metlay J.P. et al., 2019). Однако руководящие принципы Общества педиатрических инфекционных болезней и Общества инфекционных болезней Америки не рекомендуют конкретную продолжительность антибиотикотерапии для педиатрической внебольничной пневмонии из-за отсутствия доказательств, подтверждающих оптимальную продолжительность (Bradley J.S. et al., 2011).

Толчок к переоценке применения антибиотиков для лечения этого состояния дает понимание первоочередной роли респираторных вирусов в этиологии внебольничной пневмонии у детей. Появление передовых молекулярных диагностических средств также подчеркнуло роль вирусной инфекции. Действительно, в крупном многоцентровом популяционном исследовании «Этиология пневмонии в сообществе» (Etiology of Pneumonia in the Community — EPIC) исследователи идентифицировали вирусы у 70% детей, тогда как бактерии — у 15%, а S. рneumoniae — всего у 4% (Jain S. et al., 2015). Отмечают при этом, что в США с момента появления в 2000 г. высокого уровня вакцинации пневмококковой конъюгированной вакциной сократилось количество заболеваний, вызываемых Streptococcus pneumoniae (Kaplan S.L. et al., 2004). Переоценка продолжительности антибиотикотерапии будут способствовать сохранению полезности нынешнего арсенала антибиотиков, заключили авторы.

