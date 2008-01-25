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Новости медицины и фармацииКакое влияние на развитие сердечно-сосудистой системы плода оказывает глюкокортикостероидная терапия в период беременности?

Какое влияние на развитие сердечно-сосудистой системы плода оказывает глюкокортикостероидная терапия в период беременности?

Опубликовано  09.05.2023

Глюкокортикостероидная терапия широко применяется в период беременности при угрозе преждевременных родов для ускорения созревания легких плода. В то же время в исследованиях показано, что глюкокортикостероиды могут приводить к нарушениям развития сердечно-сосудистой системы плода.

В недавнем исследовании проанализированы механизмы развития сердечно-сосудистых эффектов наиболее часто применяемых глюкокортикостероидов — дексаметазона и бетаметазона.

Результаты исследования опубликованы в журнале «FASEB».

Исследование было проведено на модели куриных эмбрионов. Ученые выявили, что глюкокортикостероиды вызывали задержку роста куриных эмбрионов. При этом задержка роста была более выраженной при применении бетаметазона, чем дексаметазона.

Установлено, что глюкокортикостероиды приводили к развитию нарушений клеточного цикла, при этом бетаметазон и дексаметазон оказывали влияние на различные молекулярные пути.

В исследовании было показано, что дексаметазон индуцировал оксидативный стресс и снижал активацию глюкокортикостероидных рецепторов. Бетаметазон приводил к устойчивой активации глюкокортикостероидных рецепторов и не вызывал оксидативного стресса.

При этом в исследовании выявлено, что применение бетаметазона связано с развитием более выраженной кардиальной дисфункции по сравнению с дексаметазоном.

Установлено, что дексаметазон способствовал увеличению количества кардиомиоцитов, а бетаметазон — их уменьшению. Дексаметазон обусловливал сужение кровеносных сосудов, а бетаметазон — их расширение.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что бетаметазон и дексаметазон оказывают различное влияние на сердечно-сосудистую систему. При этом оба препарата влияют на развитие сердечно-сосудистой системы негативно.

Старший автор исследования — доктор философии Дино А. Джуссани (Dino A. Giussani) из Кембриджского университета (University of Cambridge), Великобритания, объяснил, что антенатальная глюкокортикостероидная терапия применяется для ускорения созревания легких плода при угрозе преждевременных родов и является терапией спасения. В то же время терапия глюкокортикостероидами приводит к нарушениям развития сердечно-сосудистой системы плода, что в дальнейшем необходимо учитывать неонатологам и педиатрам. Он отметил, что в исследовании проанализированы особенности влияния двух наиболее часто применяемых в акушерстве препаратов глюкокортикостероидов — дексаметазона и бетаметазона. Д.А. Джуссани подчеркнул, что понимание молекулярных путей влияния глюкокортикостероидов на развитие сердечно-сосудистой системы потенциально будет способствовать разработке методов повышения эффективности терапии и снижения риска развития побочных эффектов, а также повышению безопасности лечения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  09.05.2023

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