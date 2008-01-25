Какие виды энцефалита существуют?

Энцефалит — это заболевание, связанное с воспалением или отеком головного мозга. Основными причинами развития энцефалита являются вирусные и бактериальные инфекции и иммунные нарушения.

Доктор Сарош Ирани (Sarosh Irani), невролог и исследователь клиники Мейо (Mayo Clinic), США, рассказал, что на сегодня отмечается недостаток информированности врачей и населения про энцефалит. Тем не менее это заболевание, при котором необходима неотложная медицинская помощь, а раннее лечение имеет большое значение как для пациентов с инфекционными формами заболевания, так и аутоиммунной.

Виды энцефалита

Двумя основными видами энцефалита являются инфекционный и аутоиммунный. В некоторых случаях точная причина энцефалита остается неустановленной.

Что важно знать об инфекционном энцефалите:

его чаще всего вызывают вирусы, поражающие головной мозг, такие как герпес и энтеровирусы.

Комары и клещи также могут переносить вирусы, вызывающие энцефалит.

Симптомы развиваются быстро, в течение нескольких дней или недель.

В большинстве случаев инфекционный энцефалит изначально проявляется такими симптомами, как головная боль и лихорадка. В течение нескольких часов или дней они могут прогрессировать до более выраженных симптомов, таких как спутанность сознания, изменения личности, судороги и потеря чувствительности или движения в определенных областях тела.

Что важно знать об аутоиммунном энцефалите:

при этой форме заболевания иммунная система ошибочно атакует головной мозг.

Некоторые формы преимущественно поражают детей, лиц молодого или пожилого возраста, мужчин или женщин.

Развитие аутоиммунного энцефалита может спровоцировать инфекция другой локализации (постинфекционный аутоиммунный энцефалит) или опухоль (паранеопластический аутоиммунный энцефалит). Но примерно в 90% случаев причина не устанавливается.

Симптомы могут развиваться быстро, как при инфекционном энцефалите, или медленнее, в течение недель или месяцев, и могут не включать лихорадку.

Симптомы аутоиммунного энцефалита могут включать изменения личности, потерю памяти, проблемы с пониманием реальности (психоз), галлюцинации (зрительные или слуховые), судороги и необычные движения.

Профилактика энцефалита

По словам доктора С. Ирани, профилактика является серьезной проблемой. Профилактические вакцины разработаны лишь для некоторых видов инфекционного энцефалита. Также некоторые виды этой патологии мы можем предотвратить, ограничив распространение от человека к человеку с помощью противоэпидемических мероприятий, например, уничтожая переносчиков вирусов — комаров и клещей. На сегодня не существует способов профилактики аутоиммунного энцефалита.

Доктор С. Ирани возглавляет исследовательскую группу, изучающую аутоиммунные неврологические заболевания. Он подчеркнул, что очень важно как можно раньше диагностировать энцефалит и проводить раннее лечение данного заболевания. В настоящее время проводятся исследования, целью которых является разработка персонализированных методов терапии энцефалита.

Кроме того, под руководством С. Ирани в его лаборатории исследуют клеточные механизмы развития аутоиммунного энцефалита.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org