Согласно данным статьи, опубликованной 6 июля 2021 г. в «Cardiovascular Research», журнале Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, — ESC), растительная пища должна преобладать в диетах, направленных на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этом обзоре представлены обновленные данные относительно планирования подходящего рациона питания.

Ранее существовало мнение о том, что если один конкретный продукт причиняет вред организму, то его следует исключить из рациона. Однако, по мнению автора исследования, профессора Габриэле Риккарди (Gabriele Riccardi) из Неаполитанского университета имени Федерико II (University of Naples Federico II), Италия, этот подход является ошибочным и следует пересматривать рацион питания в целом. В случае исключения одного конкретного продукта следует подобрать ему полноценную замену.

Сегодня однозначно установлено, что для снижения риска развития атеросклероза следует уменьшать долю продуктов животного происхождения в рационе, а продуктов растительного происхождения, таких как цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, бобовые и орехи, увеличивать. Рекомендуется употреблять в пищу около 400 г овощей и фруктов, а также орехи в количестве около 30 г в день. Этот же подход следует применять при замене сливочного масла и других животных жиров на нетропические растительные жиры, такие как оливковое масло. Кроме того, рекомендуется сокращать употребление поваренной соли.

В рационе необходимо четко разделять мясо птицы и красное/переработанное мясо. Риск сердечно-сосудистых заболеваний не повышается, если употреблять мясо птицы в умеренном количестве — до трех порций по 100 г в неделю. Красное же мясо (например говядину, свинину, баранину) следует ограничивать двумя порциями по 100 г в неделю, а переработанное мясо (например бекон, колбасы, салями) следует употреблять в пищу лишь изредка.

Бобовые (до четырех порций по 180 г в неделю) считаются полноценной альтернативой красному мясу с точки зрения поступления белка. Согласно последним данным, умеренное употребление рыбы (2–4 порции по 150 г в неделю) также может считаться способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее считалось, что для профилактики сердечно-сосудистых болезней следует отказываться от жирных молочных продуктов в пользу обезжиренных. Однако сегодня известно, что умеренное количество жирных и обезжиренных молочных продуктов в контексте сбалансированной диеты не связано с повышением риска развития кардиоваскулярной патологии.

Г. Риккарди отмечает, что небольшое количество сыра (три порции по 50 г в неделю) и регулярное употребление йогурта (200 г в день) являются хорошим профилактическим средством. Известно, что находящиеся в ферментированных (кисломолочных) продуктах бактерии играют важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В соответствии с гликемическим индексом (ГИ) были разработаны новые рекомендации по употреблению злаков: продукты с высоким ГИ повышают уровень глюкозы в крови быстрее, чем с низким ГИ. Употребление в пищу большого количества продуктов с высоким ГИ (например белый хлеб, белый рис) связаны с повышенным риском развития атеросклероза. Следовательно, употребление хлеба и прочих продуктов с высоким ГИ следует ограничить (включать в рацион не более 2 раз в неделю) или же заменить цельнозерновыми мучными изделиями и продуктами с низким ГИ (например макаронами, пропаренным рисом, кукурузной лепешкой).

Установлено, что кофе и чай (до 3 чашек в день) снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Безалкогольные сладкие напитки, в том числе низкокалорийные, следует заменять водой, за исключением редких случаев. У людей, употребляющих алкоголь умеренно (вино: до 2 бокалов в день для мужчин и 1 бокал для женщин; или 1 банка пива) отмечают более низкий риск сердечных заболеваний по сравнению с лицами, которые употребляют более высокие дозы или воздерживаются от алкоголя вообще. Однако Г. Риккарди отмечает, что учитывая общее влияние алкоголя на организм человека, эти данные следует интерпретировать как максимально допустимое потребление, а не как рекомендуемое количество».

Что касается шоколада, исследователи рекомендуют съедать до 10 г темного шоколада в день. По мнению ученых, при таком количестве положительные эффекты от шоколада превышают риск увеличения массы тела и связанных с этим вредных последствий для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Профессор Г. Риккарди отметил, что еда должна приносить удовольствие, чтобы мотивировать здоровых людей к долгосрочным изменениям в рационе питания. Он сказал: «Нам нужно заново открыть для себя кулинарные традиции, такие как средиземноморская диета, в которой есть восхитительные рецепты с использованием бобовых, цельного зерна, орехов, фруктов и овощей».

По материалам medicalxpress.com