Какие питательные вещества способствуют повышению иммунитета?

Наступил сезон простудных заболеваний и гриппа, поэтому многие задаются вопросом, как укрепить иммунитет?

Эксперты дали ряд советов по поддержанию здоровья иммунной системы.

Придерживайтесь сбалансированного питания

Не пропускайте приемы пищи.

Старайтесь съедать от 5 до 9 порций овощей и фруктов в день, чтобы обеспечить организм витаминами, минералами и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет. Порция фруктов — это 1 средний кусочек свежих фруктов, 1 стакан ягод или дыни или ½ стакана консервированных фруктов в собственном соку. Порция овощей — ½ стакана приготовленных или 1 стакан сырых. Всегда лучше получать питательные вещества из продуктов питания, а не из витаминных или минеральных диетических добавок.

Существует большое количество лекарственных средств на растительной основе, а также диетические добавки для профилактики и лечения простудных заболеваний. Однако не применяйте их самостоятельно, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не забывайте пить достаточное количество жидкости в течение дня. Оптимально употреблять чистую воду. Пейте также другие напитки, например, бульон или спортивные напитки с электролитами.

Эксперты также рекомендуют:

боритесь с распространением патогенных микроорганизмов. Так, хорошая гигиена и мытье рук помогают предотвратить распространение бактерий и вирусов. Не забывайте мыть продукты перед едой или приготовлением пищи. Мойте стаканы, вилки, ложки и другую посуду, чтобы снизить распространение и рост бактерий.

Увеличить продолжительность сна, снизить уровень стресса. Полноценный сон и профилактика стресса могут быть так же важны, как и здоровое питание для профилактики гриппа. Так, в исследованиях выявлено, что недостаток сна и повышенный уровень стресса приводят к развитию ряда заболеваний и общему ухудшению состояния здоровья.

Взрослым необходимо спать 7–9 ч каждый день, а детям — 8–14 часов в зависимости от возраста. Здоровые способы справиться со стрессом включают медитацию, прослушивание музыки или ведение дневника.

Физическая активность — еще 1 стратегия борьбы со стрессом, которая может снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, которые могут ослабить вашу иммунную систему.

Даже если вы правильно питаетесь, много отдыхаете, пьете достаточное количество воды и справляетесь со стрессом, вы все равно можете заразиться гриппом. В то же время в таком случае риск тяжелого или затяжного течения заболевания значительно ниже.

Вот несколько мифов и фактов о продуктах питания и полезных веществах, повышающих иммунитет:

факт: куриный суп может помочь вам почувствовать себя лучше, если вы все же заболели.

По данным Национального института здравоохранения (National Institutes of Health), куриный суп обладает множеством свойств. Так, по оценкам экспертов, куриный суп способствует уменьшению выраженности воспаления, способствует увлажнению слизистых оболочек и лучшему оттоку мокроты.

Миф: применение витамина С поможет не заболеть.

Витамин С способствует сокращению продолжительности заболевания, но не является профилактическим средством.

Миф: применение молочных продуктов обусловливает повышение выработки мокроты.

Распространен миф, что молоко и другие молочные продукты приводят к усугублению заложенности носа в период болезни. В исследованиях не выявлено, что это правда.

Какие же питательные вещества способствуют повышению иммунитета?

Бета-каротин. Он содержится в растительных продуктах, таких как сладкий картофель, шпинат, морковь, манго, брокколи и помидоры.

Витамин C. Продукты, богатые витамином С, включают цитрусовые, ягоды, дыни, помидоры, сладкий перец и брокколи.

Витамин D. Этот витамин содержится в жирной рыбе и яйцах. Некоторые молочные продукты и соки дополнительно обогащают витамином D.

Цинк. Он, как правило, лучше усваивается из таких продуктов, как говядина и морепродукты, но он также содержится и в растительных продуктах, включая зародыши пшеницы, бобы, орехи и тофу.

Пробиотики. Они являются полезными бактериями, содержатся в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, и в ферментированных продуктах, таких как кефир и кимчи.

Белок. Поступает из животных и растительных продуктов, включая молоко, йогурт, яйца, говядину, курицу, морепродукты, орехи, семена, фасоль и чечевицу.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org