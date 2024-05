В недавнем исследовании было показано, что у женщин среднего возраста риск развития артериальной гипертензии тем выше, чем выше у них концентрация пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) в плазме крови.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Hypertension» Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association). ПФАС представляют собой класс синтетических химических веществ и, по данным Агентства по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency), содержатся во многих предметах домашнего обихода, включая шампуни, зубную нить, косметику, посуду с антипригарным покрытием, упаковку для пищевых продуктов, красители, ковровые покрытия, обивку мебели и одежду. Кроме того, ПФАС могут содержаться в продуктах питания (например рыбе, пойманной в воде, загрязненной ПФАС или молочных продуктах от коров, подвергшихся их воздействию).

Ранее в исследованиях было показано, что ПФАС обусловливают развитие эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса и гиперхолестеринемии.

В опубликованном ранее Национальном исследовании состояния здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES) показано, что практически у всех американцев отмечают содержание в плазме крови как минимум одного ПФАС.

Ведущий автор исследования Нин Дин (Ning Ding), доктор философии, магистр здравоохранения, научный сотрудник отдела эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета в Анн-Арборе, штат Мичиган (University of Michigan School of Public Health in Ann Arbor, Michigan), объяснила, что ПФАС никогда не разлагаются в окружающей среде. Она подчеркнула, что женщины, вероятно, более подвержены негативному влиянию ПФАС.

Были проанализированы данные более 1000 женщин в возрасте 45–56 лет, включенных в Исследование женского здоровья нации с несколькими загрязнителями (Study of Women’s Health Across the Nation-Multi-Pollutant Study — SWAN-MPS). Исследовали концентрацию различных ПФАС в плазме крови участниц и риск развития артериальной гипертензии. На момент начала исследования у всех участниц было нормальное артериальное давление. Период наблюдения составлял 18 лет. За это время артериальная гипертензия развилась у 470 женщин. При этом было отмечено, что риск развития патологии был тем выше, чем выше было содержание ПФАС в плазме крови участниц. При этом даже повышение концентрации одного ПФАС (перфтороктановой сульфоновой кислоты, перфтороктановой кислоты или 2-N-этил-перфтороктансульфонамидоуксусной кислоты) повышало риск развития артериальной гипертензии.

Старший автор исследования Сунг Кьюн Парк (Sung Kyun Park), доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, адъюнкт-профессор эпидемиологии и гигиены окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета, подчеркнул, что при высокой концентрации в крови нескольких ПФАС риск развития артериальной гипертензии был наиболее высоким. Он объяснил, что необходимо разработать стратегии по ограничению применения ПФАС в изготовлении бытовых предметов, средств личной гигиены и упаковки для продуктов питания.

По материалам www.medicalxpress.com