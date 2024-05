Как выявить ранние признаки деменции?

Доктор Дуглас Шарр (Dr. Douglas Scharre), директор отделения когнитивной неврологии в Медицинском центре Векснера, штат Огайо (Division of Cognitive Neurology at Ohio State Wexner Medical Center), и группа исследователей из Медицинского колледжа Медицинского центра Векснера (The Ohio State University College of Medicine) и Колледжа общественного здравоохранения Государственного университета Огайо (The Ohio State University College of Public Health) разработали новый тест для оценки когнитивных функций.

Они назвали его SAGE (Self-Administered Gerocognitive Examination) — тест для самостоятельного герокогнитивного исследования.

Многие лица пожилого возраста отмечают снижение памяти, как оперативной, так и долгосрочной. При этом зачастую сложно определить, является ли снижение памяти признаком процесса старения или начальным симптомом развития деменции. В результате нового исследования было установлено, что SAGE-тест может выявить более ранние малозаметные признаки деменции по сравнению со стандартными тестами для оценки когнитивных функций, которые проводятся на приеме у врача (наиболее часто применяется тест краткой оценки психического состояния (Mini-Mental State Examination — MMSE). Важно, что SAGE-тест простой в выполнении и самостоятельной оценке полученных результатов.

Доктор Д. Шарр рассказал, что ранняя диагностика деменций, в том числе болезни Альцгеймера, имеет решающее значение для эффективного лечения. Сегодня доступны новые методы терапии деменции, позволяющие затормозить прогрессирование заболевания. Ведутся клинические исследования, в которых оценивается эффективность новых препаратов. Но уже сегодня ясно, что эффект от терапии тем лучше, чем раньше выявлено заболевание и начато лечение.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Alzheimer’s Research & Therapy».

SAGE-тест не позволяет однозначно диагностировать болезнь Альцгеймера. Но он дает возможность оценить когнитивные функции пациентов, а при повторном тестировании отследить динамику изменения таких функций с течением времени. Доктор Д. Шарр объяснил, что это позволяет выявить даже незначительный когнитивный дефицит.

Исследование включило 665 пациентов Центра когнитивных расстройств и нарушений памяти штата Огайо (Ohio State’s Center for Cognitive and Memory Disorders). Период наблюдения составил 8 лет. Исследователи установили, что тест SAGE позволяет точно выявить когнитивные нарушения легкой степени выраженности. Так, в исследовании когнитивные нарушения у пациентов, у которых впоследствии была диагностирована деменция, с помощью SAGE-теста были выявлены на 6 мес раньше, чем при применении теста краткой оценки психического состояния MMSE для оценки когнитивных функций.

Когнитивные нарушения легкой степени выраженности были выявлены у 164 пациентов, у 70% из них в течении последующих 8 лет наблюдения развилась деменция. Из них у 70% диагностировали болезнь Альцгеймера, у 7% — деменцию с тельцами Леви и у 9% — сосудистую деменцию.

Прохождение теста SAGE занимает 10–15 мин. Разработано четыре взаимозаменяемых формы теста, что позволяет нивелировать эффект обучения при повторном тестировании. Тест SAGE позволяет оценить когнитивные функции, включая пространственную ориентацию, речь, способность к арифметическим действиям, память, абстрактное мышление, исполнительные функции (совокупность когнитивных способностей, необходимых для контроля и саморегуляции поведения) и конструктивные способности. MMSE не оценивает абстрактное мышление и исполнительные функции.

Д. Шарр считает, что необходимо проходить этот тест каждый раз, когда пациент замечает изменение когнитивных функций. Лечащий врач сможет на основании результатов тестирования в динамике рекомендовать дополнительные обследования, чтобы быстро определить причины снижения когнитивных функций и рекомендовать терапию.

Д. Шарр тесно сотрудничал с компанией, разрабатывающей программное обеспечение BrainTest Inc SEZC для разработки цифровой версии теста SAGE под названием BrainTest, который можно проходить на планшете или компьютере с сенсорным экраном. Эта цифровая версия также будет интегрирована с системой электронных медицинских записей Медицинского центра Векснера штата Огайо, чтобы облегчить самотестирование, хранение и анализ результатов для пациентов и их лечащих врачей. Кроме того, в зависимости от степени снижения когнитивных функций могут быть даны рекомендации по уходу за пациентом, контролю за приемом лекарств, ограничению вождения транспортных средств, оформлению долгосрочных доверенностей и других юридических документов, изменению условий жизни.

Болезнь Альцгеймера диагностирована у более 6 млн жителей США. По прогнозам экспертов, к 2050 г. это число вырастет до более чем 13 млн. По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), во время пандемии COVID-19 количество летальных исходов вследствие болезни Альцгеймера и других деменций возросло на 16%.

