В недавнем исследовании показана связь между употреблением диетических добавок витамина D и снижением риска развития сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт миокарда. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин летальных исходов во всем мире.

В исследовании приняли участие 21 315 жителей Австралии в возрасте 60–84 лет.

Участники были разделены на 2 группы. Участники 1-й группы (n=10 662) принимали 60 000 МЕ витамина D в месяц (около 500 МЕ ежедневно), участники 2-й группы (n=10 653) — плацебо. Период наблюдения составил 5 лет.

Критериями исключения из исследования были:

гиперкальциемия;

гиперпаратиреоз;

мочекаменная болезнь (камни в почках);

остеомаляция;

саркоидоз;

прием >500 МЕ/сут витамина D;

невозможность дать согласие на участие в исследовании вследствие языковых ограничений или когнитивных нарушений.

У участников оценивали эпизоды серьезных сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт миокарда, инсульт и реваскуляризацию коронарных артерий. Каждый тип события анализировался отдельно в качестве вторичных исходов. Для оценки отношения рисков и 95% доверительных интервалов использовались гибкие параметрические модели выживаемости.

В 1-й группе у 6% участников развились сердечно-сосудистые события в течение периода наблюдения. В группе плацебо сердечно-сосудистые события развились у 6,6% участников.

При этом частота развития инфаркта миокарда и необходимости проведения коронарной реваскуляризации была ниже в группе участников, принимавших витамин D. При этом не выявлено отличий в частоте развития инсульта между 1-й и 2-й группой.

Таким образом, употребление диетических добавок витамина D способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых событий. В то же время на сегодня необходимы дальнейшие исследования роли диетических добавок витамина D для профилактики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у лиц, принимающих статины или другие лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The BMJ».

По материалам www.medicalxpress.com, www.bmj.com