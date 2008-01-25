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Новости медицины и фармацииКак влияет социальная изоляция на риск развития деменции у лиц пожилого возраста?

Как влияет социальная изоляция на риск развития деменции у лиц пожилого возраста?

Опубликовано  16.01.2023

В недавнем исследовании была проанализирована связь между социальной изоляцией и риском развития деменции у лиц пожилого возраста. Также было изучено, зависит ли эта связь от расы и этнической принадлежности.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of the American Geriatrics Society».

В исследование было включено 5022 участника пожилого возраста из США. Для анализа использованы данные из Национального исследования тенденций в области здоровья и старения (National Health and Aging Trends Study), являвшегося лонгитюдным, общенациональным и репрезентативным.

Около 1/4 участников (1172 добровольца, или 23,3%) вели социально изолированный образ жизни, а 3850 (76,7%) не были социально изолированы.

Автор исследования Томас К.М. Кьюдо (Thomas K.M. Cudjoe), доктор медицины, сотрудник Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, объяснил, что социальные связи являются критическим фактором здоровья лиц пожилого возраста. В исследовании показано вредное влияние социальной изоляции на когнитивные функции у таких людей. Томас К.М. Кьюдо подчеркнул, что следует учитывать роль социальных связей для поддержания когнитивного здоровья.

Для оценки социальной изолированности на момент включения в исследование был применен составной показатель социальной изоляции. Оценка демографических факторов и состояния здоровья участников проводили на основе составленных при включении в исследование самоотчетов. Для оценки связи между социальной изоляцией и риском развития деменции на протяжении 9 лет (2011–2020 гг.) использовались дискретно-временные пропорциональные модели риска и времени до события.

В исследовании было показано, что социальная изоляция приводила к повышению риска развития деменции на 28% в течении 9 лет, независимо от расы или этнической принадлежности. Результаты исследования были скорректированы с учетом демографических факторов и исходного состояния здоровья участников.

По оценкам исследователей, изучение влияния социальной изоляции на риск развития деменции потенциально будет способствовать развитию стратегий профилактики данного заболевания среди различных расовых и этнических групп.

Исследование было профинансировано грантами Национального института старения (National Institute on Aging), Национального института здоровья меньшинств и различий в состоянии здоровья (National Institute on Minority Health and Health Disparities) и Фондом семьи Секунда (Secunda Family Foundation).

По материалам www.agsjournals.onlinelibrary.wiley.com, www.medicalxpress.com

Опубликовано  16.01.2023

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