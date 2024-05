Как влияет на беременных стресс на работе?

Беременные обычно осведомлены про различные факторы риска, воздействия которых им следует избегать. В то же время далеко не всегда имеется возможность контролировать уровень стресса на работе.

В недавнем исследовании группа ученых из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) и Канзасского университета (University of Kansas) проанализировали влияние рабочих нагрузок на риск негативных исходов беременности.

Так, в исследование были привлечены представительницы двух профессий — медицинские работники и юристы.

Исследователи проанализировали, приводит ли дополнительный стресс на работе к негативным исходам родов, включая преждевременные роды, меньшую массу тела ребенка при рождении и проблемы со здоровьем новорожденных.

Анупам Б. Йена (Anupam B. Jena), профессор политики здравоохранения в Медицинской школе имени Джозефа П. Ньюхауса (Joseph P. Newhouse Professor of Health Care Policy at the Medical School), доцент Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) и один из авторов исследования рассказал, что согласно недавно опубликованному рабочему документу Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research — NBER), стресс на работе негативно влияет на течение и исход беременности. В то же время его последствия не настолько выражены. Соавтором статьи является Дэвид Сласки (David Slusky), профессор экономики Канзасского университета.

Взаимосвязь между стрессом и осложнениями беременности хорошо задокументирована.

Так, в одном исследовании установлено, что через 6 мес после терактов 11 сентября у женщин с арабскими именами риск рождения ребенка с низкой массой тела при рождении возрос на 34%. Авторы связывают этот рост с всплеском антиарабских настроений, который повысил уровень стресса у женщин.

В другом исследовании зафиксировано, что даже избыточные положительные эмоции могут привести к повышению риска низкой массы тела у ребенка при рождении.

Лилли Спрингер (Lilly Springer), аспирантка программы Мэдисон и Лила Селф, выпускников Канзасского университета (Madison & Lila Self graduate fellow at the University of Kansas), и автор статьи, объяснила, что все, что мать переживает в период беременности, может иметь долгосрочное влияние не только на непосредственный исход родов, но и на последующую жизнь ребенка.

В исследовании установлено, что у детей женщин-врачей масса тела при рождении примерно на 2,3% меньше, а длительность беременности на 0,3% короче, чем у юристов. При этом у хирургов продолжительность беременности еще меньше (на 0,9%) и риск преждевременных родов у них примерно на 32% выше, чем у врачей-нехирургов.

Доктор А.Б. Йена добавил, что по значимости эти показатели сравнимы с влиянием загрязнения воздуха на здоровье младенцев.

Однако в некоторых случаях даже уменьшение массы тела при рождении на 2% может вызвать беспокойство.

Исследователи подчеркнули, что полученные в ходе анализа результаты не означают, что будущие матери должны избегать работы с повышенным уровнем стресса или увольняться, когда они забеременеют. Результаты также не должны служить основанием для дискриминации женщин, препятствовать им заниматься карьерой, связанной с повышенным уровнем стресса.

Исследователи проинформировали, что необходимы дальнейшие исследования для анализа влияния конкретной больничной среды — включая гендерное соотношение, политику в отношении отпуска по уходу за ребенком, требуемые часы и даже распространенность сексизма на беременных сотрудников.

Так, многие женщины-хирурги сообщают о повышенном уровне сексизма на рабочем месте, что может усугубить их общий стресс. А некоторые больницы не предлагают условия, которые могли бы помочь будущей матери, продолжающей работать, снизить уровень стресса.

Но поскольку беременные не всегда могут контролировать свою рабочую среду, Л. Спрингер считает очень важным, чтобы матери хотя бы понимали потенциальный риск, который их работа может представлять для их беременности.

А.Б. Йена подчеркнул, что также необходимо разработать меры по снижению влияния стресса на рабочем месте на течение и исходы беременности, а также меры по снижению уровня стресса на рабочем месте.

По материалам www.medicalxpress.com