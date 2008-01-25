Как стресс влияет на здоровье сердца?

Знаете ли вы, что стресс может повлиять на ваше здоровье? В то же время контроль стресса может помочь сохранить здоровье вашего сердца.

Многие люди в течение своей жизни испытывали острый (или кратковременный) стресс, физиологическую и психологическую реакции на конкретное событие, которые быстро проходят. Однако хронический стресс — это постоянное чувство давления и подавленности в течение длительного периода времени. Он может быть результатом, например, токсичной атмосферы на работе, необходимости ухода за больным близким человеком или неспособности оплатить счета.

Рэйчел Ламперт (Rachel Lampert), доктор медицинских наук, кардиолог Йельского университета (Yale University), США, объяснила, что стресс иногда недооценивается как фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению некоторых экспертов, стресс является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с нездоровым питанием, отсутствием физической активности, курением, чрезмерным употреблением алкоголя и ожирением.

Доктор Р. Ламперт, Эрика Спатц (Erica Spatz), доктор медицинских наук, директор программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Йельского университета, и Эллисон Гаффи (Allison Gaffey), доктор философии, медицинский психолог из Йельского университета, специализирующаяся на кардиологии, исследуют влияние стресса на здоровье сердца. Они рассказали про связь между стрессом и здоровьем сердца, а также изложили стратегии поддержания здоровья этого органа.

Стресс может по-разному влиять на сердце.

Существует несколько путей, по которым стресс может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Р. Ламперт добавила, что долгосрочный или хронический стресс может вызвать более высокий уровень воспаления в организме, приводящий к увеличению количества бляшек в артериях, что может обусловить развитие ишемической болезни сердца. Эта патология может привести к развитию инфаркта миокарда, нарушению сердечного ритма и сердечной недостаточности.

Кроме того, стресс обусловливает повышение уровня катехоламинов — гормонов, вырабатываемых надпочечниками. Одним из катехоламинов является адреналин, гормон, который повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Также повышается уровень другого гормона стресса — кортизола, который также приводит к повышению артериального давления, уровня глюкозы и триглицеридов в плазме крови. Все это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кратковременный стресс также может оказать влияние на организм. Например, выброс адреналина иногда может обусловить разрыв бляшек, тромбообразование, нарушение кровотока и развитие инфаркта миокарда. Доктор Р. Ламперт также отметила, что у лиц с ранее существовавшими аритмиями (нарушениями сердечного ритма) внезапный стресс может увеличить выраженность их симптомов.

Но стресс может оказывать и косвенное воздействие на сердце. Так, доктор Э. Гаффи объяснила, что некоторые лица приобретают нездоровые привычки для преодоления хронического стресса. Так, стресс зачастую связан с таким поведением, как нездоровое питание, курение и чрезмерное употребление алкоголя. Это может привести к повышению уровня холестерина и развитию артериальной гипертензии.

Стресс влияет на людей по-разному.

Доктор Э. Гаффи добавила, что понятие стресса субъективно: то, что считается стрессором для одного человека, не является таковым для другого и наоборот. Последствия стресса также индивидуальны и зависят от множества факторов, включая предшествующий опыт и умение справляться с эмоциональными последствиями.

В связи с этим у некоторых лиц, переживших сильный стресс, разовьются болезни сердца, а у других — нет. Доктор Р. Ламперт объяснила, что большую роль играет сочетание генетических факторов, влияния окружающей среды и образа жизни, а также их взаимодействие.

В исследовании, опубликованном в журнале «The Lancet», выявлено, что риск развития инфаркта миокарда был выше в 2,5 раза у лиц, переживших сильный стресс, имевших в анамнезе депрессию или влияние других психосоциальных факторов. Также в исследованиях установлена связь стресса вследствие дискриминации (например у женщин, лиц определенного этнического или расового происхождения) и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, стресс также может вызывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение.

Поговорите со своим врачом о вашем уровне стресса.

Любой, кого беспокоит уровень стресса, должен поговорить об этом со своим лечащим врачом или кардиологом. Врач не всегда может спросить пациента об информации личного характера, но может поделиться полезными рекомендациями, ресурсами и инструментами, которые помогут лучше справляться со стрессом.

Методы преодоления стресса могут включать:

повышенную физическую активность, йогу и другие методы релаксации;

улучшение гигиены сна;

общение;

психотерапию;

помощь с доступом к медицинскому обслуживанию и социальным службам;

медикаментозную терапию при симптомах депрессии или тревоги.

Доктор Р. Ламперт подчеркнула, что эффективность методов преодоления стресса индивидуальна. Кому-то помогает медитация или йога, другие могут предпочесть прогулку по лесу или пробежку.

По материалам www.yalemedicine.org