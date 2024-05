Семейные обеды важны для родителей и детей как пространство для общения, социализации, построения отношений и формирования привязанности. Но занятым родителям может быть сложно совмещать семью и работу.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн (University of Illinois Urbana-Champaign), США, было показано, как стресс родителей на работе влияет на их посещение семейных обедов и, в свою очередь, на социально-эмоциональное развитие детей.

Ведущий автор исследования Сехен Джу (Sehyun Ju), докторант кафедры человеческого развития и семейных исследований в Колледже сельскохозяйственных, потребительских и экологических наук (Department of Human Development and Family Studies in the College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences — ACES) Университета Иллинойса, отметил, что мы все изо всех сил пытаемся сохранить баланс между работой и семейной жизнью. Но это может быть особенно сложно для родителей, которые занимаются уходом за детьми после напряженного и интенсивного рабочего дня — 65% семей с детьми в США. Также С. Джу подчеркнул, что на сегодня, мы мало что знаем о том, как матери и отцы распределяют роли по уходу за детьми в условиях рабочего стресса.

Исследование включало данные более 1400 семей с двумя кормильцами, состоящих из гетеросексуальных супружеских пар с детьми. Исследователи сосредоточили внимание на взаимодействии характеристик развития детей, времени, уделяемого семейным приемам пищи, работы родителей и их финансовой неудовлетворенности.

В исследовании выявлено, что дети родителей, которые отмечали более высокий уровень стресса, связанного с работой, в период, когда детям было 2 года, имели более низкую социально-эмоциональную компетентность в возрасте 4–5 лет.

Установлены существенные различия в отношении влияния на развитие детей рабочего стресса у матерей и отцов. Для матерей более высокая неудовлетворенность работой не повлияла на частоту семейных обедов. В то же время высокая неудовлетворенность работой матерей была напрямую связана с более низкой социально-эмоциональной компетентностью их детей (более высоким уровнем негативного социального поведения и более низким уровнем позитивного социального поведения).

С другой стороны, отцы, у которых отмечены высокий уровень стресса на работе и финансовая неудовлетворенность, реже посещали семейные обеды со своими детьми, а это, в свою очередь, приводило к снижению социально-эмоциональной компетентности детей в возрасте 4–5 лет.

Соавтор исследования Цюцзе Гун (Qiujie Gong) объяснил, что даже когда мать увеличивает время приема пищи вместе с детьми (семейный обед), чтобы компенсировать отсутствие отца, на социально-эмоциональное развитие ребенка все равно оказывалось негативное влияние. Это свидетельствует о том, что отцы могут оказывать уникальное влияние, которое не может быть заменено матерью.

Ц. Гун подчеркнул, что в будущем социальные программы должны помочь обоим родителям улучшить баланс между работой и семьей и подчеркнуть важность семейного распорядка для содействия здоровому развитию ребенка.

Карен Крамер (Karen Kramer), соавтор исследования, сообщила, что в исследовании показана распространенность традиционных гендерных ролей. Матери считаются основными воспитателями, и ожидается, что они будут проводить время с детьми, в том числе за совместными приемами пищи, несмотря ни на что. В исследовании установлено, что матери не корректировали частоту приема пищи в ответ на неудовлетворенность работой, как это делали отцы.

К. Крамер отметила, что исследование уникально тем, что объединяет психологию, социологию, экономику и питание.

К. Крамер подчеркнула, что мы должны признать проблемы, с которыми сталкиваются семьи при создании последовательного распорядка дня. Это не просто результат индивидуального влияния. Внешние факторы, такие как рабочая среда и финансовое положение родителей, могут влиять на их взаимодействие, время приема пищи и развитие ребенка. Необходимы политические инициативы и общественная поддержка, способствующие созданию работающими родителями соответствующего распорядка дня и проведению совместных семейных обедов, поскольку эти меры важны для гармоничного социального развития детей.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Family Psychology».

По материалам www.medicalxpress.com