Как снизить риск развития глухоты?

В недавнем исследовании было показано, что риск развития глухоты отмечают у 1 млрд молодых людей во всем мире — то есть у ⅛ части населения планеты.

Исследователи объясняют, что это связано с прослушиванием музыки и просмотром фильмов с превышением рекомендуемой громкости.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ Global Health».

Международная группа исследователей подчеркнула необходимость широкого внедрения рекомендаций по безопасному прослушиванию.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ — World Health Organization), на сегодня глухота диагностирована у более 430 млн человек всех возрастов во всем мире.

При этом значительным фактором риска развития глухоты является использование личных устройств для прослушивания, таких как смартфоны, наушники и наушники-вкладыши, а также посещение мест с громкой музыкой (например концерты, дискотеки).

Ведущий автор исследования и консультант ВОЗ Лорен Диллард (Lauren Dillard) объяснила, что, по оценкам экспертов, во всем мире 0,67–1,35 млрд человек в возрасте 12–34 лет, вероятно, используют небезопасные методы прослушивания. При этом прослушивание аудиоматериалов или музыки с превышением рекомендуемой громкости потенциально может привести к повреждению слуховой системы, снижению слуха или развитию тиннитуса (шума в ушах). Л. Диллард также подчеркнула, что риск повреждения слухового аппарата выше у лиц более молодого возраста.

Группа ученых под руководством специалистов из Университета Южной Каролины (University of South Carolina) проанализировала исследования влияния персональных устройств для прослушивания и превышения рекомендуемой громкости при посещении музыкальных площадок, которые проводились в период 2000–2021 гг.

Так, было проанализировано 33 исследования, включившие около 19 000 человек, и, по оценкам ученых, 23% взрослых и 27% несовершеннолетних участников превышали рекомендуемую громкость прослушивания при использовании личных аудиоустройств.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендуют не превышать уровень громкости прослушивания аудиоматериалов 85 дБ и посвящать этому не более 40 ч в неделю. По данным CDC, воздействие звука в 92 дБ допустимо в течение 2,5 ч, а в 98 дБ — только в течение 38 мин в неделю. При превышении этих параметров возможно развитие повреждения слухового аппарата.

Для сравнения уровень звука 80–85 дБ соответствует звуку работающей бензиновой газонокосилки или шуму городского автомобильного движения.

При анализе имеющихся данных было показано, что около 1 млрд молодых людей во всем мире прослушивают аудиоматериалы с превышением рекомендуемой громкости. Так, зачастую при прослушивании музыки через смартфон пользователи выбирают уровень громкости до 105 дБ, а в общественных местах громкость музыки часто составляет 104–112 дБ.

Исследователи подчеркнули необходимость внедрения общественных программ, направленных на популяризацию привычек безопасного прослушивания для снижения риска развития глухоты.

По данным CDC, в США глухота является третьим по частоте диагностирования хроническим физическим заболеванием после артериальной гипертензии и артрита.

Рекомендации CDC для снижения риска развития глухоты:

увеличить расстояние между органом слуха и источником шума;

сократить время пребывания в шумных местах;

применять индивидуальные средства защиты в шумных местах (например беруши);

при прослушивании музыки выбирать безопасный уровень громкости;

не слушать музыку в шумных местах;

делать паузы в деятельности, связанной с шумом;

применять оборудование, издающее более низкий уровень шума, вовремя проводить его техническое обслуживание для снижения уровня генерируемого шума;

закрывать источник шума или устанавливать барьер, отграничивающий его.

По материалам www.medicalxpress.com