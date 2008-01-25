Как продолжать грудное вскармливание в чрезвычайной ситуации?

Во время стихийных бедствий могут быть перебои в подаче электричества, чистой воды и продуктов питания, с чем связан высокий риск развития гастроэнтерита. В это время грудное вскармливание обеспечивает младенцам безопасную пищу, воду и защиту от инфекций, а также чувство комфорта и безопасности.

Но матерям может быть трудно кормить грудью во время чрезвычайных ситуаций, и они могут полагать, что стресс влияет на количество молока. В то же время в исследованиях зафиксировано, что стресс не влияет на уменьшение количества молока, и хотя грудное вскармливание во время чрезвычайной ситуации сопряжено с дополнительными трудностями, матери могут продолжать кормить грудью.

Матери часто беспокоятся, что из-за стрессовой ситуации у них сократится выработка молока. Обычно беспокойство возникает потому, что матери замечают изменения в поведении их ребенка. Во время чрезвычайных ситуаций младенцы часто становятся более беспокойными, хотят, чтобы их держали на руках, чаще кормили, могут капризничать у груди и большее количество раз просыпаются ночью. Все это — нормальная реакция на изменения привычного распорядка дня и окружения.

Хотя стресс не препятствует выработке молока у матери, он может временно снизить продуцирование окситоцина, замедляя приток молока к соску. Это еще одна причина, по которой ребенок может беспокоиться во время кормления.

Если в связи со стрессом матери откладывают грудное вскармливание, то менее частое кормление грудью может привести к уменьшению выработки молока.

Еще одним фактором, который может повлиять на количество молока, является обезвоживание. Матери могут не пить достаточно жидкости во время чрезвычайной ситуации, потому что они сосредоточены на уходе за своими детьми, количество воды ограничено или они ограничивают ее потребление из-за отсутствия туалетов.

Что необходимо сделать для продолжения кормления грудью в чрезвычайных ситуациях?

Прикладывайте ребенка к груди по требованию. Во время чрезвычайной ситуации ваш ребенок будет нуждаться в прикладывании к груди чаще, чем обычно. Часто кормить ребенка грудью и пить достаточное количество жидкости — залог поддержания нормальной выработки молока.

Знайте признаки того, что ваш ребенок получает достаточно молока. Если за 24 ч у ребенка как минимум 5 сильно мокрых подгузников, его моча бледного (не темного) цвета, а кал жидкой консистенции, если младенец находится на грудном вскармливании, если он также ест мягкую или твердую пищу, вы можете быть уверены, что ребенок получает достаточно грудного молока.

Вы можете стимулировать выработку окситоцина и приток молока во время кормления грудью, глядя на своего ребенка и думая о том, как сильно вы его любите. Это также может помочь вам чувствовать себя менее напряженной.

Если у вас все же уменьшилось количество молока из-за менее частого грудного вскармливания или обезвоживания, это можно легко исправить: следует прикладывать ребенка к груди чаще и пить больше жидкости. Если вы прекратили грудное вскармливание по причине чрезвычайной ситуации, при желании грудное вскармливание можно возобновить.

Если вас беспокоит количество молока, обратитесь за помощью к медицинскому работнику.

Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации. Составьте план действий в чрезвычайной ситуации, который включает в себя упаковку эвакуационного комплекта, ранний выезд и эвакуацию в дом родственника или друга, а не в эвакуационный центр, если это возможно. Убедитесь, что в ваш эвакуационный комплект входит детский слинг, который обеспечит безопасность и близость вашего ребенка, а также немного воды и еды для вас.

Если вы сцеживаете молоко, научитесь сцеживать вручную и кормить ребенка из чашки (даже очень маленькие дети могут пить из чашки). Храните несколько бумажных стаканчиков, чтобы у вас было все необходимое, если отсутствует электричество и вода для мытья.

Службам экстренного реагирования следует определить приоритетность оказания помощи матерям с младенцами, а также предоставить им личное пространство в эвакуационных центрах, что поможет матерям заботиться о своих младенцах и кормить их грудью.

По материалам www.medicalxpress.com