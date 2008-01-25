Как правильно пользоваться зубной нитью?
Использование зубной нити и других средств удаления токсичного зубного налета с поверхности зубов под линией десен может помочь предотвратить долгосрочные стоматологические заболевания. В то же время использование зубной нити — это здоровая привычка, которую большинство из нас ненавидит.
В недавнем исследовании, проведенном учеными из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса (Tufts University School of Dental Medicine), показано, что у лиц, которые учились и регулярно использовали правильную технику чистки зубной нитью, отмечали меньше признаков потенциально серьезного стоматологического заболевания, чем у лиц, которые не использовали зубную нить.
Пародонтолог Дэвид Базали (David Basali), ведущий автор исследования, отметил, что пользование зубной нитью — это не просто засовывание кусочка нити между зубами, чтобы вытащить кусок пищи.
Как же правильно использовать зубную нить?
- Оберните каждый конец нити длиной 15–18 дюймов (38–45 см) вокруг безымянного или среднего пальца обеих рук; нить, оставшаяся между пальцами, должна иметь длину 5–6 дюймов (12–15 см).
- Держите пригодную к использованию нить указательным и/или большим пальцем каждой руки. Используйте только 3/4 дюйма нити между пальцами каждой руки. Эти пальцы будут контролировать нить и не позволять ей врезаться в десны.
- Начните с одного конца верхнего или нижнего ряда зубов и приложите нить к изогнутой поверхности зуба, как будто изгибая буквой «С» вокруг зуба.
- Перемещайте нить короткими движениями вперед-назад, а также вверх и вниз, как будто вытирая спину полотенцем.
- Перейдите к следующему зубу, используя нить для очистки обоих краев зубов.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Dental Hygiene».
Ранее в исследованиях было показано, что большинство людей на самом деле неправильно пользуются зубной нитью.
Для определения эффективности использования зубной нити исследователи оценили кровоточивость десен у участников исследования.
Половину пациентов обучили пользоваться зубной нитью с помощью так называемой адаптированной техники горизонтальной и вертикальной чистки зубной нитью. Остальные участники продолжили пользоваться зубной нитью без обучения правильной технике.
Выявлено, что через 8 нед в группе, которая получила инструкции по технике использования зубной нити и придерживалась ежедневного режима, кровоточивость десен снизилась на 70% по сравнению с 30% снижением в контрольной группе.
Зубной налет представляет собой биопленку, состоящую из бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Наличие зубного налета повышает риск развития гингивита и кариеса, а в дальнейшем — развитие заболеваний пародонта.
Правильное использование зубной нити способствует поддержанию здоровья зубов и полости рта. Правильный стиль использования зубной нити также поможет избежать непреднамеренного повреждения десен. Травмирование десен при неправильном использовании зубной нити может привести к образованию расщелин из-за разрезания десны и рецессии десен.
По материалам www.medicalxpress.com
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