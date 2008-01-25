Как правильно пользоваться зубной нитью?

Использование зубной нити и других средств удаления токсичного зубного налета с поверхности зубов под линией десен может помочь предотвратить долгосрочные стоматологические заболевания. В то же время использование зубной нити — это здоровая привычка, которую большинство из нас ненавидит.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса (Tufts University School of Dental Medicine), показано, что у лиц, которые учились и регулярно использовали правильную технику чистки зубной нитью, отмечали меньше признаков потенциально серьезного стоматологического заболевания, чем у лиц, которые не использовали зубную нить.

Пародонтолог Дэвид Базали (David Basali), ведущий автор исследования, отметил, что пользование зубной нитью — это не просто засовывание кусочка нити между зубами, чтобы вытащить кусок пищи.

Как же правильно использовать зубную нить?

Оберните каждый конец нити длиной 15–18 дюймов (38–45 см) вокруг безымянного или среднего пальца обеих рук; нить, оставшаяся между пальцами, должна иметь длину 5–6 дюймов (12–15 см).

Держите пригодную к использованию нить указательным и/или большим пальцем каждой руки. Используйте только 3 / 4 дюйма нити между пальцами каждой руки. Эти пальцы будут контролировать нить и не позволять ей врезаться в десны.

/ дюйма нити между пальцами каждой руки. Эти пальцы будут контролировать нить и не позволять ей врезаться в десны. Начните с одного конца верхнего или нижнего ряда зубов и приложите нить к изогнутой поверхности зуба, как будто изгибая буквой «С» вокруг зуба.

Перемещайте нить короткими движениями вперед-назад, а также вверх и вниз, как будто вытирая спину полотенцем.

Перейдите к следующему зубу, используя нить для очистки обоих краев зубов.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Dental Hygiene».

Ранее в исследованиях было показано, что большинство людей на самом деле неправильно пользуются зубной нитью.

Для определения эффективности использования зубной нити исследователи оценили кровоточивость десен у участников исследования.

Половину пациентов обучили пользоваться зубной нитью с помощью так называемой адаптированной техники горизонтальной и вертикальной чистки зубной нитью. Остальные участники продолжили пользоваться зубной нитью без обучения правильной технике.

Выявлено, что через 8 нед в группе, которая получила инструкции по технике использования зубной нити и придерживалась ежедневного режима, кровоточивость десен снизилась на 70% по сравнению с 30% снижением в контрольной группе.

Зубной налет представляет собой биопленку, состоящую из бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Наличие зубного налета повышает риск развития гингивита и кариеса, а в дальнейшем — развитие заболеваний пародонта.

Правильное использование зубной нити способствует поддержанию здоровья зубов и полости рта. Правильный стиль использования зубной нити также поможет избежать непреднамеренного повреждения десен. Травмирование десен при неправильном использовании зубной нити может привести к образованию расщелин из-за разрезания десны и рецессии десен.

По материалам www.medicalxpress.com