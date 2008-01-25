Переживание стресса — потеря любимого человека, издевательства или даже регулярное воздействие небольших стрессоров — может оказать влияние на ребенка не только в момент стресса, но в последующем в течение многих лет. Пережив тяжелый стрессовый опыт, дети могут чувствовать, что они «сломаны». Они могут ощущать, что с ними что-то не так или что они просто «плохие». По мнению психологов и педиатров, помогая ребенку пережить стресс, можно построить с ним еще более тесные отношения.

Советы для родителей: как же помочь ребенку пережить стресс без долгосрочных последствий для здоровья?

Напомнить ребенку, что он ничем не заслужил того, что с ним произошло, что у него нормальные реакции на ненормальный опыт. Ребенок должен понимать, что испытывать боль в ответ на травмирующий фактор — нормально, но это ощущение пройдет;

в период стресса для ребенка важны безопасные, поддерживающие, заботливые отношения с родителями;

по возможности заверяйте ребенка, что он в безопасности. Вы можете сделать это с помощью слов, а также объятий, «дай пять» и практической поддержки, такой как палатка в детской комнате или «уютный уголок», где вы сможете проводить время с ребенком;

займитесь с ребенком совместной деятельностью (это может быть рисование, складывание конструктора, рукоделие и т.д.), которой он сейчас занимается и которую выбрал сам. При этом отложите мобильный телефон;

проводите вместе с ребенком больше времени, привлекайте его к совместным занятиям: гуляйте с ним, займитесь совместным приготовлением пищи, танцами или поиграйте в настольные игры;

расскажите ребенку, что вам в нем нравится;

внимательно слушайте, что ваш ребенок вам рассказывает;

читайте ребенку перед сном;

выработайте семейные традиции и привычки, например, совместный ужин;

общайтесь с друзьями, родственниками, соседями и общественными службами;

при необходимости обратитесь к психотерапевту;

поинтересуйтесь возможностью посещать специализированные занятия: арт-терапию, индивидуальную игровую терапию, терапию взаимодействия родителей и детей и детско-родительскую психотерапию.

Стресс и нарушения сна у ребенка: что делать?

В ряде случаев в период стресса у детей развиваются нарушения сна. Так, ощущение беспокойства может затруднять процесс засыпания, ребенку могут сниться ночные кошмары, наблюдаться беспокойный сон, ночные пробуждения, а у детей младшего возраста — неконтролируемое мочеиспускание в постели. Когда дети испытывают стресс, им могут потребоваться более гибкий режим сна и дополнительная помощь при засыпании. Для того чтобы помочь ребенку заснуть, попробуйте использовать какие-нибудь успокаивающие предметы, например:

ночник;

расслабляющие запахи;

разрешите ребенку взять в постель любимые игрушки;

укройте ребенка более тяжелым одеялом (только для детей в возрасте старше 12 мес!).

Перед сном рекомендуется слушать расслабляющую, спокойную музыку, читать, вести дневник, применять психологические практики (например практику осознанности).

Некоторые дети ночью испытывают страх разлуки с близкими. Необходимо убедить такого ребенка, что вы находитесь рядом. Например, можно развесить записки возле кровати, в которых вы напишете, как любите своего ребенка. Также можно оставить в кровати предмет одежды, который пахнет вами. Иногда необходимо остаться спать в детской рядом с ребенком или разрешить ему поспать с вами в вашей кровати в течение короткого периода, пока ребенок переживает стресс.

Ребенку рекомендуется гулять, особенно в первой половине дня, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Это помогает регулировать сон, настроение и иммунную функцию.

Перед сном следует ограничить воздействие гаджетов. Ночью следует затемнить источники искусственного освещения.

Чем еще опасен стресс?

Стресс вызывает повышение уровня воспаления в организме. Он также может привести к перееданию, недоеданию или тяге к продуктам с высоким содержанием жира, соли и/или сахара. Это необходимо учитывать, продумывая рацион питания ребенка. В рацион питания следует включить орехи, авокадо, фрукты и жирную рыбу, увеличить количество овощей. Ребенку желательно отказаться от употребления газированных напитков и соков и пить чистую воду. Кроме того, следует уменьшить количество ультраобработанных продуктов и простых углеводов, так как они обусловливают повышение уровня воспаления в организме.

Какие дополнительные рекомендации по преодолению стресса дают специалисты?

В период воздействия стресса рекомендуется заниматься физическими упражнениями.

Рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, пешие прогулки способствуют успокоению.

Успокаивающе воздействуют массаж, плавание, занятия музыкой.

Практики осознанности могут помочь успокоить реакцию на стресс, улучшить навыки саморегуляции и повысить сострадание и сопереживание.

Специалисты рекомендуют разработать ежедневные поведенческие ритуалы и планы занятий, перехода от одной деятельности к другой.

Обсудите произошедшую ситуацию с ребенком, смоделируйте, как управлять сильными эмоциями, а также в каких случаях необходимо обращаться за помощью и как отвлечься от ситуации.

Часто у детей возникают вопросы: «Почему это произошло?», «Почему я?» или «Почему я выжил, а мой друг или родственник нет?». Специалисты отмечают, что даже маленьким детям могут принести пользу общение с духовным лицом, духовные практики и связь с религиозным сообществом. Дети могут участвовать в служении или волонтерской работе, это поможет им ощутить, что они совершают реальные действия по борьбе с несправедливостью.

Стресс для ребенка — всегда стресс и для его родителей. При необходимости не стесняйтесь обратиться к специалистам. Ваш педиатр может подсказать, куда обратиться, а также предоставить информацию для ознакомления.

По материалам www.medicalxpress.com