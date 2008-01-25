Как помочь ребенку восстановиться после стресса: спросите у педиатра
Переживание стресса — потеря любимого человека, издевательства или даже регулярное воздействие небольших стрессоров — может оказать влияние на ребенка не только в момент стресса, но в последующем в течение многих лет. Пережив тяжелый стрессовый опыт, дети могут чувствовать, что они «сломаны». Они могут ощущать, что с ними что-то не так или что они просто «плохие». По мнению психологов и педиатров, помогая ребенку пережить стресс, можно построить с ним еще более тесные отношения.
Советы для родителей: как же помочь ребенку пережить стресс без долгосрочных последствий для здоровья?
- Напомнить ребенку, что он ничем не заслужил того, что с ним произошло, что у него нормальные реакции на ненормальный опыт. Ребенок должен понимать, что испытывать боль в ответ на травмирующий фактор — нормально, но это ощущение пройдет;
- в период стресса для ребенка важны безопасные, поддерживающие, заботливые отношения с родителями;
- по возможности заверяйте ребенка, что он в безопасности. Вы можете сделать это с помощью слов, а также объятий, «дай пять» и практической поддержки, такой как палатка в детской комнате или «уютный уголок», где вы сможете проводить время с ребенком;
- займитесь с ребенком совместной деятельностью (это может быть рисование, складывание конструктора, рукоделие и т.д.), которой он сейчас занимается и которую выбрал сам. При этом отложите мобильный телефон;
- проводите вместе с ребенком больше времени, привлекайте его к совместным занятиям: гуляйте с ним, займитесь совместным приготовлением пищи, танцами или поиграйте в настольные игры;
- расскажите ребенку, что вам в нем нравится;
- внимательно слушайте, что ваш ребенок вам рассказывает;
- читайте ребенку перед сном;
- выработайте семейные традиции и привычки, например, совместный ужин;
- общайтесь с друзьями, родственниками, соседями и общественными службами;
- при необходимости обратитесь к психотерапевту;
- поинтересуйтесь возможностью посещать специализированные занятия: арт-терапию, индивидуальную игровую терапию, терапию взаимодействия родителей и детей и детско-родительскую психотерапию.
Стресс и нарушения сна у ребенка: что делать?
В ряде случаев в период стресса у детей развиваются нарушения сна. Так, ощущение беспокойства может затруднять процесс засыпания, ребенку могут сниться ночные кошмары, наблюдаться беспокойный сон, ночные пробуждения, а у детей младшего возраста — неконтролируемое мочеиспускание в постели. Когда дети испытывают стресс, им могут потребоваться более гибкий режим сна и дополнительная помощь при засыпании. Для того чтобы помочь ребенку заснуть, попробуйте использовать какие-нибудь успокаивающие предметы, например:
- ночник;
- расслабляющие запахи;
- разрешите ребенку взять в постель любимые игрушки;
- укройте ребенка более тяжелым одеялом (только для детей в возрасте старше 12 мес!).
Перед сном рекомендуется слушать расслабляющую, спокойную музыку, читать, вести дневник, применять психологические практики (например практику осознанности).
Некоторые дети ночью испытывают страх разлуки с близкими. Необходимо убедить такого ребенка, что вы находитесь рядом. Например, можно развесить записки возле кровати, в которых вы напишете, как любите своего ребенка. Также можно оставить в кровати предмет одежды, который пахнет вами. Иногда необходимо остаться спать в детской рядом с ребенком или разрешить ему поспать с вами в вашей кровати в течение короткого периода, пока ребенок переживает стресс.
Ребенку рекомендуется гулять, особенно в первой половине дня, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Это помогает регулировать сон, настроение и иммунную функцию.
Перед сном следует ограничить воздействие гаджетов. Ночью следует затемнить источники искусственного освещения.
Чем еще опасен стресс?
Стресс вызывает повышение уровня воспаления в организме. Он также может привести к перееданию, недоеданию или тяге к продуктам с высоким содержанием жира, соли и/или сахара. Это необходимо учитывать, продумывая рацион питания ребенка. В рацион питания следует включить орехи, авокадо, фрукты и жирную рыбу, увеличить количество овощей. Ребенку желательно отказаться от употребления газированных напитков и соков и пить чистую воду. Кроме того, следует уменьшить количество ультраобработанных продуктов и простых углеводов, так как они обусловливают повышение уровня воспаления в организме.
Какие дополнительные рекомендации по преодолению стресса дают специалисты?
- В период воздействия стресса рекомендуется заниматься физическими упражнениями.
- Рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, пешие прогулки способствуют успокоению.
- Успокаивающе воздействуют массаж, плавание, занятия музыкой.
- Практики осознанности могут помочь успокоить реакцию на стресс, улучшить навыки саморегуляции и повысить сострадание и сопереживание.
- Специалисты рекомендуют разработать ежедневные поведенческие ритуалы и планы занятий, перехода от одной деятельности к другой.
- Обсудите произошедшую ситуацию с ребенком, смоделируйте, как управлять сильными эмоциями, а также в каких случаях необходимо обращаться за помощью и как отвлечься от ситуации.
- Часто у детей возникают вопросы: «Почему это произошло?», «Почему я?» или «Почему я выжил, а мой друг или родственник нет?». Специалисты отмечают, что даже маленьким детям могут принести пользу общение с духовным лицом, духовные практики и связь с религиозным сообществом. Дети могут участвовать в служении или волонтерской работе, это поможет им ощутить, что они совершают реальные действия по борьбе с несправедливостью.
Стресс для ребенка — всегда стресс и для его родителей. При необходимости не стесняйтесь обратиться к специалистам. Ваш педиатр может подсказать, куда обратиться, а также предоставить информацию для ознакомления.
По материалам www.medicalxpress.com
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