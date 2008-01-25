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Новости медицины и фармацииКак помочь ребенку сократить время, проводимое за экранами гаджетов?

Как помочь ребенку сократить время, проводимое за экранами гаджетов?

Опубликовано  18.01.2024

Дети для развлечений и образования проводят большое количество времени за экранами гаджетов. В то же время очень важно проводить часть детского времени, не используя современную технику.

Во многих семьях ежедневно ведется борьба за то, чтобы оторвать детей от экранов и избежать «технических истерик».

В недавнем исследовании проанализировано, как родителям и опекунам помочь детям перейти от экранной деятельности к неэкранной — исследователи назвали этот процесс «технологическим переходом».

Почему этот переход такой трудный?

Переходы от гаджетов к не связанным с ними занятиям во многом похожи на другие переходы, которые дети переживают в течение дня. К ним относятся остановка игры, чтобы одеться, закончить завтракать и сесть в машину или завершить катание на качелях, чтобы покинуть парк. Ребенку выполнять все эти переходы может быть непросто, поскольку они связаны с навыками саморегуляции, которые дети изучают и развивают по мере взросления.

Переход от экранной деятельности к неэкранной — это то, что многие дети делают чаще, чем 1 раз в сут. Часто такой переход может показаться детям и их опекунам более трудным, чем другие переходы, поскольку устройства могут быть очень интересными, а разработчики и медиа-дизайнеры активно работают над тем, чтобы мы были как можно дольше у экранов гаджетов (подумайте о том, как потоковые сервисы автоматически начинают воспроизводить следующее шоу и отображают все аналогичные варианты для просмотра).

Исследователи работают над масштабным проектом по разработке онлайн-инструмента, используя советы для родителей по использованию цифровых технологий со своими детьми.

В исследовании проанализированы методы, как поддержать детей при переходе на новые технологии. Изучены различные способы, чтобы отучить детей от времяпрепровождения только за экранами гаджетов.

В течение 12 нед группе из 14 родителей исследователи предлагали идеи и советы по поддержке перехода, а затем анализировали результаты. Эти ресурсы включали контент с родительского веб-сайта федерального правительства Австралии Raising Children Network и ABC Kids.

На основании полученных данных были сформулированы следующие советы:

  1. Подготовьте своих детей.

Мы бы расстроились, если бы смотрели фильм, а кто-то внезапно остановил его на середине без предупреждения. Как и взрослые, дети могут чувствовать себя очень раздраженными и расстроенными, когда их устройство внезапно отбирают, особенно когда они наслаждаются игрой или смотрят контент, который им нравится. Поэтому следует подготовить детей и сообщить им, когда закончится их время у экрана. Это помогает детям узнать, сколько времени они проведут с устройством и смогут ли они завершить занятие, которое им по душе. Также следует рассказать детям, какие действия последуют за этим. Например, это может происходить следующим образом: «Когда ты закончишь эту игру, наступит время кушать» или «После того, как ты посмотришь это шоу, мы пойдем в парк».

  1. Повторите действия, которые вы увидели на экране гаджета, «в реальной жизни». Очень правильно обращать внимание на интересы детей, ориентируясь на их вкусы в виртуальном мире, это поможет им перейти от технологий к нецифровой деятельности. Например, некоторые родители после просмотра мультика про пожарного играли с детьми в строительство пожарной части или шли на экскурсию в пожарную часть. Также можно периодически включать музыку, которая нравится детям, включая ее во время неэкранных занятий.
  1. Предоставьте ребенку выбор. Родители управляют многими аспектами жизни детей: когда идти в школу или детский сад, что им следует носить и использовать ли ремень безопасности в машине. Многие из этих действий не подлежат обсуждению. Однако очень важно, когда у ребенка в жизни есть выбор. Так, например, при подготовке к переходу от использования планшета/телевизора можно ребенку предложить выбор. Например, спросить следующим образом: «Ты хотел бы посмотреть 2 или 4 серии этого шоу?» или «Хочешь ли ты включить таймер или лучше будет, чтобы я сообщил тебе, когда время играть закончится?». Эти стратегии помогают детям почувствовать, что у них есть выбор относительно того, как долго они будут использовать гаджеты.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.01.2024

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