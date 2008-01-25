Лорен Поттофф (Lauren Potthoff) — доцент кафедры психиатрии, поведенческих наук и педиатрии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University Feinberg School of Medicine), детский психолог, которая консультирует украинские благотворительные организации и терапевтов по работе с травмированными детьми. Она также работает психологом в детской больнице Энн и Роберта Х. Лурье в Чикаго (Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago) Л. Поттофф поделилась своим опытом о том, как поддержать детей, пострадавших от насилия и боевых действий.

Она объяснила, что взрослые играют ключевую роль в повышении жизнестойкости и способности детей справляться с ситуацией во время кризиса. Но прежде взрослым нужно позаботиться о себе. Л. Поттофф отметила, что очень важно, чтобы родители и опекуны практиковали заботу о себе, чтобы быть лучше подготовленными к оказанию поддержки детям. Она рекомендует ограничивать время, затрачиваемое на просмотр новостей или социальных сетей в пользу любимого занятия или хобби.

Л. Поттофф разработала серию вебинаров для терапевтов в Украине, предлагающих стратегии и рекомендации по оказанию поддержки детям и подросткам, испытывающих ряд конкретных проблем с психическим здоровьем вследствие войны.

Каково психологическое воздействие войны на детей?

Лично, по телевидению или через социальные сети дети и подростки, пережившие войну, почти ежедневно становятся свидетелями ужасающих злодеяний. Эти события, вероятно, окажут пагубное влияние на их психическое здоровье. Кроме того, дети, переживающие войну, несут значительные личные потери, нарушается уклад их повседневной жизни.

Эти нарушения не только негативно влияют на их физическое, социальное и психологическое развитие; они также связаны с повышенным уровнем тревоги и риском развития депрессии. Важно, что переживания и страдания при этом не обязательно прекращаются вместе с конфликтом.

Многие дети, покинувшие зону конфликта, опасаются за благополучие друзей и членов семьи в пострадавших районах, а также подвергаются дискриминации, притеснениям, а в некоторых случаях и насилию из-за своей этнической принадлежности, страны происхождения или убеждений.

Как могут взрослые помочь ребенку сохранить психологическое благополучие во время войны?

Обеспечьте структуру и поддерживайте распорядок дня. Рутина — выполнение действий по привычным шаблонам — обеспечивает предсказуемость, надежность и чувство безопасности. Регулярный распорядок дня часто нарушается во время войны. Подумайте о том, как создать распорядок дня, аналогичный тому, который был до войны. Придерживайтесь одного и того же режима сна и организуйте совместное принятие пищи.

Позвольте вашему ребенку испытать чувство контроля. Например, разрешите ребенку планировать приемы пищи или вечерние мероприятия.

Заведите семейные традиции и/или ритуалы, либо следуйте принятым ранее в вашей семье. Начните (или перезапустите) ритуал или традицию. Примерами ритуалов могут быть пение специальной песни, начало еды с высказывания благодарности или благословения, произнесение одних и тех же слов ребенку, когда он просыпается каждое утро или ложится спать каждый вечер.

Подтверждайте эмоции. Объясните детям, что ни одна эмоция не является «неправильной» или «плохой». Вместо того, чтобы говорить «не бойся!», вы можете сказать «все в порядке, если тебе сейчас страшно».

Поощряйте выражение эмоций и подавайте пример. Дети часто способны улавливать эмоции, которые испытывают окружающие их взрослые. Взрослым важно показать, как справляться с сильными эмоциями, такими как страх, гнев, печаль и горе. Дети многому учатся благодаря тому, что они наблюдают за действиями своих родителей. Это помогает детям увидеть, что взрослые в их жизни испытывают схожие с ними чувства и что они могут справиться с этими сильными эмоциями, рассказывая о них и делясь ими с другими.

Помните о возрасте ребенка. Дети могут делиться своими переживаниями через игру, музыку, искусство и рассказывание историй. Подростки могут чувствовать себя более комфортно, делясь своими эмоциями в диалоге со взрослым, которому доверяют. Взрослые всегда должны помнить о стадии развития ребенка при обсуждении проблем (например не рассказывать подробности маленьким детям).

Профилактика — это лучшее лечение. Очень важно интересоваться эмоциями и мыслями вашего ребенка. Это покажет детям, что вы доступны и готовы поддержать их, что бы они ни чувствовали.

По материалам www.medicalxpress.com