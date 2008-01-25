Как поддержать человека с посттравматическим стрессовым расстройством?
Зачастую мы не знаем, как поддержать близкого человека с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), не причинив ему дискомфорт.
Эксперты клиники Мейо (Mayo Clinic) объяснили, что такое ПТСР и какую поддержку можно оказать лицам с данным нарушением.
ПТСР — это реакция на травму, которая возникает, когда нервная система, призванная защищать вас от опасности, проявляется в реакции «бей или беги». ПТСР может развиться у лиц, переживших, ставших свидетелями или узнавших о событии, связанном с причинением вреда, угрозой смерти или серьезной травмой.
К развитию ПТСР могут привести переживания таких событий, как стихийные бедствия, несчастные случаи, угрозы оружием, боевые действия, жестокое обращение или получение опасного для жизни медицинского диагноза.
Симптомы ПТСР
У некоторых лиц тревожные симптомы фиксируют в течение короткого периода времени после травмирующего события, но со временем и при уходе за собой выраженность симптомов уменьшается и они перестают беспокоить. В то же время у части лиц с острой реакцией на стресс симптомы со временем становятся более выраженными и начинают мешать повседневной деятельности и личным отношениям — развивается ПТСР.
В целом симптомы ПТСР обычно группируют в 4 категории:
- навязчивые мысли: повторяющиеся и нежелательные воспоминания о травмирующем событии могут привести к значительному эмоциональному стрессу или физическим реакциям. Возможны ночные кошмары, в которых человек снова переживает травмирующее событие;
- избегание: лица с ПТСР могут избегать разговоров о событии или избегать мест, занятий или людей, которые напоминают им об этом событии;
- нарушения настроения и мышления: безнадежность, негативные мысли о себе или других, отстраненность от близких, отсутствие интереса к деятельности, эмоциональное онемение и трудности во взаимоотношениях с другими людьми;
- реактивность: эти симптомы могут включать в себя легкость испуга, постоянную готовность к опасности и непреодолимое чувство вины или стыда. Человек может быть раздражительным, вероятны вспышки гнева. Могут возникнуть нарушения сна или концентрации внимания. В некоторых случаях возможно саморазрушающее поведение, например, злоупотребление алкоголем или употребление запрещенных наркотиков.
Возможно, что у человека будет только часть из вышеперечисленных симптомов.
Лечение ПТСР
Данное состояние поддается терапии. При этом для лиц с ПТСР важна поддержка семьи и друзей.
Лечение включает в себя воздействие как на физические, так и на психические аспекты здоровья. Планы лечения, разработанные медицинским работником, адаптируются к индивидуальным потребностям пациента.
Так, применяют методики, направленные на снижение возбудимости нервной системы, способствующие восстановлению контроля над физическими реакциями на раздражители.
Например, применяют методы заземления, осознания дыхания и телесно-ориентированной терапии. Так, короткое и поверхностное дыхание может быть признаком реакции нервной системы на триггер. Терапия помогает выявить эту реакцию и научиться медленно дышать, что может успокоить физические реакции.
Когнитивная обработка информации способствует переосмыслению негативных паттернов поведения. Другие методы лечения, такие как экспозиционная терапия, десенсибилизация и обработка движений глаз, также эффективны в терапии ПТСР.
Лекарственные средства применяют в сочетании с психотерапией.
Позитивная поддержка
Следует обсудить свои опасения с близким человеком с ПТСР, рассказать о своих наблюдениях про изменения в его поведении. Выслушайте его без осуждения и не преуменьшайте его чувства. Предложите ему обратиться за профессиональной помощью, чтобы пройти тщательное обследование и оценить симптомы. Изучите доступную информацию про ПТСР, чтобы понять, что он чувствует и почему он может реагировать таким образом. Помните, что реакция каждого человека на травмирующее событие обоснована и его травму не следует сравнивать с травмой другого человека.
ПТСР не является признаком слабости. Это нормальная реакция на травмирующие события.
По материалам www.medicalxpress.com
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