Исследователи продемонстрировали доказательства того, что физические упражнения во время беременности необходимы не только для будущих матерей, но и для их детей.

Во время «виртуального» Международного конгресса Европейского респираторного общества (European Respiratory Society International Congress) доктор Хрефна Катрин Гудмундсдоттир (Hrefna Katrin Gudmundsdottir) заявила, что в исследовании с участием 814 младенцев впервые продемонстрирована связь между функцией легких у детей и физической активностью матерей во время беременности.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир, педиатр, докторант Университета Осло, Норвегия (University of Oslo, Norway) рассказала, что ранее в исследованиях уже было продемонстрировано, что риск развития бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний легких, а также снижения функции дыхания в зрелом возрасте выше у лиц, у которых в младенчестве была выявлена сниженная функция внешнего дыхания. Именно поэтому она заинтересовалась тем, какие же факторы влияют на функцию внешнего дыхания в младенчестве. Она считает, физическая активность беременной может снизить риск нарушения функции легких у младенцев и это простой и недорогой метод, который потенциально способствует улучшению состояния здоровья детей.

Так, в результате исследования было установлено, что у детей, рожденных физически малоактивными матерями, отмечали более высокий риск низкой функции внешнего дыхания по сравнению с детьми, рожденными физически активными матерями.

Так, из 814 обследованных младенцев снижение функции внешнего дыхания было отмечено у 47 (5,8%). Из них 290 младенцев были рождены физически малоактивными матерями и 524 — физически активными. Установлено, что у 8,6% (25) младенцев физически малоактивных матерей и только 4,2% (22) младенцев, рожденных физически активными матерями, отмечали сниженную функцию внешнего дыхания. Средний показатель функции внешнего дыхания был немного выше у детей физически активных матерей по сравнению с малоактивными.

Учитывая отмеченную тенденцию, важно информировать женщин детородного возраста и беременных о пользе физической активности. В то же время доктор Х.Г. Гудмундсдоттир считает, что необходимы дополнительные исследования, поскольку, возможно, в проведенном исследовании не были учтены все факторы, которые потенциально могли влиять на функцию легких у детей.

Исследователи оценили данные о 814 здоровых младенцах, родившихся в Осло и Стокгольме, которые были участниками более крупного исследования «Предотвращение атопического дерматита и аллергии у детей» (PreventADALL) в период декабрь 2014 г. — октябрь 2016 г., проведенного в университетской больнице Осло (Oslo University Hospital), Госпитальном фонде Эстфолд, Норвегия (Østfold Hospital Trust, Norway), и в больнице Каролинского университета, Стокгольм, Швеция (Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden).

Исследователи попросили женщин заполнить анкеты на 18- и 34-й неделях беременности. Анкеты включали вопросы об их состоянии здоровья, образе жизни, социально-экономических факторах, питании, интенсивности и длительности физических тренировок. На основании этих данных женщин классифицировали как физически малоактивных, физически активных и высокоактивных.

Измерения функции легких проводились у младенцев в возрасте 3 мес и оценивались путем измерения внешнего дыхания во время спокойного бодрствования. Для этого на рот и нос ребенка помещали лицевую маску, соединенную с измерительным прибором и проводили запись потока и объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Самым важным показателем, который оценивали в исследовании, было соотношение между временем пикового дыхательного потока выдоха и временем выдоха (tPTEF/tE). Низкий tPTEF/tE свидетельствует об ограничении потока выдыхаемого воздуха. Среднее значение tPTEF/tE для всех 814 младенцев составило 0,391; у 290 детей физически малоактивных матерей был низкий средний показатель (0,387), а у 299 детей очень активных матерей — самый высокий (0,394), в то же время разница между этими значениями не была статистически значимой. При анализе данных исследователи корригировали результаты, учитывая возраст матери, образование, индекс массы тела до беременности, употребление никотина во время беременности и то, первые ли это роды у женщины, а также диагностирована ли бронхиальная астма и аллергические заболевания у одного из родителей младенца.

Исследователи не выявили линейного повышения показателя tPTEF/tE у детей в зависимости от уровня физической активности матерей. Однако они установили, что у детей малоподвижных матерей по сравнению с детьми активных матерей риск снижения функции внешнего дыхания (tPTEF/tE менее 0,25) был статистически значимым.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир подчеркнула, что нет четкого определения низкой функции легких у младенцев. Однако в более ранних исследованиях установлено, что дети, у которых в младенчестве отмечали tPTEF/tE менее 0,20, к 10 годам имеют повышенный риск развития бронхиальной астмы.

Ученые планируют продолжить исследование и наблюдать за младенцами в дальнейшем, для того чтобы оценить дальнейшие изменения функции внешнего дыхания и связь изменений этого показателя с риском развития заболеваний дыхательной системы, таких как бронхиальная астма.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир заключила, что ее исследовательская группа надеется изучить связь между физической активностью матери и риском развития бронхиальной астмы, аллергических и других неконтагиозных заболеваний у детей.

Джонатан Григг (Jonathan Grigg), профессор детской респираторной и экологической медицины Лондонского университета королевы Марии, Великобритания (Queen Mary University of London, UK), и председатель Комитета по борьбе против табака Европейского респираторного общества (European Respiratory Society Tobacco Control Committee), не принимал участия в исследовании. Однако он прокомментировал, что сегодня доказана важность сохранения физической формы и активности для будущих матерей, но гораздо меньше известно о влиянии этого на их детей. Результаты данного исследования продемонстрировали, что повышенная физическая активность матерей ассоциируется с улучшением функции внешнего дыхания у их младенцев и, следовательно, возможно, может влиять на состояние дыхательной системы в более позднем возрасте. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь. При этом важно, чтобы медработники рекомендовали беременным вести активный образ жизни.

Он напомнил, что курение до, во время и после беременности негативно влияет на здоровье и функцию легких младенцев. И, самое важное, что матери могут сделать для своего здоровья и здоровья своего ребенка, — это не курить.

По материалам medicalxpress.com/news