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Новости медицины и фармацииКак отражается физическая активность беременной на функции дыхательной системы ее детей?

Как отражается физическая активность беременной на функции дыхательной системы ее детей?

Опубликовано  08.09.2021

Исследователи продемонстрировали доказательства того, что физические упражнения во время беременности необходимы не только для будущих матерей, но и для их детей.

Во время «виртуального» Международного конгресса Европейского респираторного общества (European Respiratory Society International Congress) доктор Хрефна Катрин Гудмундсдоттир (Hrefna Katrin Gudmundsdottir) заявила, что в исследовании с участием 814 младенцев впервые продемонстрирована связь между функцией легких у детей и физической активностью матерей во время беременности.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир, педиатр, докторант Университета Осло, Норвегия (University of Oslo, Norway) рассказала, что ранее в исследованиях уже было продемонстрировано, что риск развития бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний легких, а также снижения функции дыхания в зрелом возрасте выше у лиц, у которых в младенчестве была выявлена сниженная функция внешнего дыхания. Именно поэтому она заинтересовалась тем, какие же факторы влияют на функцию внешнего дыхания в младенчестве. Она считает, физическая активность беременной может снизить риск нарушения функции легких у младенцев и это простой и недорогой метод, который потенциально способствует улучшению состояния здоровья детей.

Так, в результате исследования было установлено, что у детей, рожденных физически малоактивными матерями, отмечали более высокий риск низкой функции внешнего дыхания по сравнению с детьми, рожденными физически активными матерями.

Так, из 814 обследованных младенцев снижение функции внешнего дыхания было отмечено у 47 (5,8%). Из них 290 младенцев были рождены физически малоактивными матерями и 524 — физически активными. Установлено, что у 8,6% (25) младенцев физически малоактивных матерей и только 4,2% (22) младенцев, рожденных физически активными матерями, отмечали сниженную функцию внешнего дыхания. Средний показатель функции внешнего дыхания был немного выше у детей физически активных матерей по сравнению с малоактивными.

Учитывая отмеченную тенденцию, важно информировать женщин детородного возраста и беременных о пользе физической активности. В то же время доктор Х.Г. Гудмундсдоттир считает, что необходимы дополнительные исследования, поскольку, возможно, в проведенном исследовании не были учтены все факторы, которые потенциально могли влиять на функцию легких у детей.

Исследователи оценили данные о 814 здоровых младенцах, родившихся в Осло и Стокгольме, которые были участниками более крупного исследования «Предотвращение атопического дерматита и аллергии у детей» (PreventADALL) в период декабрь 2014 г. — октябрь 2016 г., проведенного в университетской больнице Осло (Oslo University Hospital), Госпитальном фонде Эстфолд, Норвегия (Østfold Hospital Trust, Norway), и в больнице Каролинского университета, Стокгольм, Швеция (Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden).

Исследователи попросили женщин заполнить анкеты на 18- и 34-й неделях беременности. Анкеты включали вопросы об их состоянии здоровья, образе жизни, социально-экономических факторах, питании, интенсивности и длительности физических тренировок. На основании этих данных женщин классифицировали как физически малоактивных, физически активных и высокоактивных.

Измерения функции легких проводились у младенцев в возрасте 3 мес и оценивались путем измерения внешнего дыхания во время спокойного бодрствования. Для этого на рот и нос ребенка помещали лицевую маску, соединенную с измерительным прибором и проводили запись потока и объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Самым важным показателем, который оценивали в исследовании, было соотношение между временем пикового дыхательного потока выдоха и временем выдоха (tPTEF/tE). Низкий tPTEF/tE свидетельствует об ограничении потока выдыхаемого воздуха. Среднее значение tPTEF/tE для всех 814 младенцев составило 0,391; у 290 детей физически малоактивных матерей был низкий средний показатель (0,387), а у 299 детей очень активных матерей — самый высокий (0,394), в то же время разница между этими значениями не была статистически значимой. При анализе данных исследователи корригировали результаты, учитывая возраст матери, образование, индекс массы тела до беременности, употребление никотина во время беременности и то, первые ли это роды у женщины, а также диагностирована ли бронхиальная астма и аллергические заболевания у одного из родителей младенца.

Исследователи не выявили линейного повышения показателя tPTEF/tE у детей в зависимости от уровня физической активности матерей. Однако они установили, что у детей малоподвижных матерей по сравнению с детьми активных матерей риск снижения функции внешнего дыхания (tPTEF/tE менее 0,25) был статистически значимым.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир подчеркнула, что нет четкого определения низкой функции легких у младенцев. Однако в более ранних исследованиях установлено, что дети, у которых в младенчестве отмечали tPTEF/tE менее 0,20, к 10 годам имеют повышенный риск развития бронхиальной астмы.

Ученые планируют продолжить исследование и наблюдать за младенцами в дальнейшем, для того чтобы оценить дальнейшие изменения функции внешнего дыхания и связь изменений этого показателя с риском развития заболеваний дыхательной системы, таких как бронхиальная астма.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттир заключила, что ее исследовательская группа надеется изучить связь между физической активностью матери и риском развития бронхиальной астмы, аллергических и других неконтагиозных заболеваний у детей.

Джонатан Григг (Jonathan Grigg), профессор детской респираторной и экологической медицины Лондонского университета королевы Марии, Великобритания (Queen Mary University of London, UK), и председатель Комитета по борьбе против табака Европейского респираторного общества (European Respiratory Society Tobacco Control Committee), не принимал участия в исследовании. Однако он прокомментировал, что сегодня доказана важность сохранения физической формы и активности для будущих матерей, но гораздо меньше известно о влиянии этого на их детей. Результаты данного исследования продемонстрировали, что повышенная физическая активность матерей ассоциируется с улучшением функции внешнего дыхания у их младенцев и, следовательно, возможно, может влиять на состояние дыхательной системы в более позднем возрасте. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь. При этом важно, чтобы медработники рекомендовали беременным вести активный образ жизни.

Он напомнил, что курение до, во время и после беременности негативно влияет на здоровье и функцию легких младенцев. И, самое важное, что матери могут сделать для своего здоровья и здоровья своего ребенка, — это не курить.

По материалам medicalxpress.com/news

Опубликовано  08.09.2021

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