Как оставаться в безопасности в сильную жару?

Заболевания, вызванные воздействием тепла (связанные с повышением температуры окружающей среды), являются причиной около 700 летальных исходов в США ежегодно.

Дэвид Делла-Джустина (David Della-Giustina), доктор медицинских наук, специалист по неотложной медицине Йельского университета (Yale University), США, специалист в области медицины дикой природы, отметил, что для предотвращения тепловых заболеваний в жаркую погоду необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

Д. Делла-Джустина подчеркнул, что наиболее неблагоприятное воздействие на организм отмечается при сочетанном воздействии высокой температуры воздуха и высокой влажности.

Доктор Д. Джустина объяснил, что при повышении температуры до 30–32 0С снижается способность организма компенсировать тепловое воздействие. При высокой влажности нарушения теплоотдачи отмечают уже при 29 0С.

Что такое тепловая болезнь? В жаркую погоду снижается способность организма к самоохлаждению (теплоотдаче) и повышается риск быстрого развития (иногда в течение 30 мин) обезвоживания. Тепловая болезнь — общий термин для ряда состояний, включая потницу, тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар. В тяжелых случаях при тепловой болезни может развиваться повреждение головного мозга и других органов.

Потница (тепловая сыпь): вследствие закупоривания потовых желез развиваются скопление мелких волдырей, гиперемия кожи, сопровождающаяся жжением или покалыванием.

Тепловые судороги: болезненные, непроизвольные мышечные спазмы.

Тепловое истощение: более тяжелая форма теплового заболевания, реакция организма на потерю воды и электролитов (солей) вследствие повышенного потоотделения. Характеризуется обильным потоотделением: отмечаются холодная, бледная и липкая кожа, быстрый и слабый пульс, тошнота и головокружение. Тепловое истощение при отсутствии медицинской помощи может привести к развитию теплового удара.

Тепловой удар: это опасное для жизни состояние развивается при повышении температуры тела до 40 °C, поскольку при этом нарушаются процессы теплоотдачи за счет потоотделения.

Какие симптомы свидетельствуют о перегревании?

Головная боль;

потливость;

усталость;

головокружение;

тошнота.

Симптомы теплового удара:

спутанность сознания (измененное психическое состояние и бессвязная речь);

горячая, сухая или, наоборот, влажная кожа;

рвота;

обильное потоотделение;

судороги;

потеря сознания;

повышение температуры тела до 40 °C и выше;

гиперемированная (покрасневшая) кожа;

учащенный пульс.

Тепловой удар может привести к летальному исходу.

Длительный период жары (более 2–3 дней) воздействует на организм более неблагоприятно, чем короткие повышения температуры окружающей среды. Длительная жара повышает риск развития электролитных нарушений вследствие потери электролитов при потоотделении.

Риск развития тепловой болезни выше у лиц, работающих на открытом воздухе, например фермеров, работников коммунальных служб или строителей. Также повышен риск развития тепловой болезни у лиц пожилого возраста, поскольку у них снижена функция терморегуляции, кроме того, с возрастом снижается функция потовых желез. К группе риска также относятся лица с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, психическими расстройствами), лица с ожирением, употребляющие наркотики и алкоголь, дети в возрасте младше 2 лет. Повышение риска развития теплового заболевания обусловливает и прием лекарственных препаратов из группы диуретиков.

Какие меры предосторожности лучше всего предпринять в сильную жару?

Вода. Необходимо употреблять больше питьевой воды и других жидкостей, чем в прохладную погоду. Учитывайте свой уровень физической активности — спортсмену, например, потребуется больше жидкости, чем человеку, ведущему малоподвижный образ жизни. Доктор Д. Делла-Джустина отметил, что свой статус гидратации можно определить по цвету мочи. Если ваша моча желтая, то вам необходимо пить в сутки на 1–2 л больше.

Натрий. Чистая питьевая вода не восполняет потерю натрия при потоотделении. Снижение уровня натрия в плазме крови может привести к сердечно-сосудистому коллапсу, нарушениям психического состояния. Для восполнения уровня натрия можно применять специализированные спортивные напитки.

Следует избегать пребывания на солнце, особенно в период с 10:30 до 14:00. Если вам необходимо быть на открытом воздухе днем, делайте частые перерывы: по возможности заходите в кондиционируемое помещение. Спортсменам следует тренироваться ранним утром или вечером.

Солнцезащитные кремы: их следует применять перед выходом на улицу.

Если у вас нет кондиционера/отключили электричество, вы можете пойти в торговый центр, библиотеку или ресторан, в которых установлены кондиционеры.

Электрические вентиляторы неэффективны при повышении температуры воздуха выше 30 °C.

Одежда. Специалисты рекомендуют носить просторную одежду из натуральных тканей, которая не препятствует циркуляции воздуха под ней, вентилируемые головные уборы. Отдавайте предпочтение одежде белого цвета.

Категорически нельзя оставлять детей в припаркованной машине.

Вы можете подготовить свой дом к жаре: задрапировать плотными шторами окна, либо повесить жалюзи, герметизировать двери и окна.

Что делать, если у вас или у ваших близких появились признаки и симптомы теплового удара?

Если у вас или ваших близких отмечаются схожие симптомы, необходимо срочно вызвать «скорую помощь». Отведите человека в затененное или прохладное место. Используйте подручные средства, чтобы помочь ему остыть, включая энергичное обмахивание его веером. Рекомендуется положить прохладные влажные салфетки на подмышки, пах, голову и шею или опрыскивать кожу водой из садового шланга. Не оставляйте человека одного.

Необходимо контролировать температуру тела и продолжать усилия по охлаждению до достижения температуры тела не выше 38 °C.

По материалам www.yalemedicine.org