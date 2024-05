Как обмен веществ связан со здоровьем головного мозга

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), во всем мире деменция диагностирована у более 55 млн человек.

Исследования показывают, что функциональные и структурные изменения в головном мозге развиваются за годы до возникновения нарушений когнитивных функций.

Кроме того, в исследованиях показано, что такие метаболические факторы, как сахарный диабет и дислипидемия, а также повышенное артериальное давление связаны со снижением когнитивных функций и развитием деменции.

Так, в одном из исследований было показано, что риск возникновения наиболее распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера — у пациентов в возрасте 60 лет и старше с метаболическими нарушениями в 11,48 раз выше, чем у лиц без таких нарушений.

Изучение связи между метаболическими факторами риска и развитием деменции потенциально может способствовать разработке эффективных методов профилактики данной патологии.

В недавнем исследовании была оценена связь между метаболическими нарушениями и изменениями структуры головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Его результаты опубликованы в журнале «Diabetes, Obesity, and Metabolism».

В исследовании проанализированы данные 26 239 человек из Британского биобанка (U.K. Biobank), у которых на момент включения в анамнезе не отмечали деменции и инсульта. Возраст участников составлял 37–-73 года, 52% из них — женщины.

Были проанализированы данные МРТ головного мозга участников, в том числе: общий объем мозга, объем серого вещества, объем гиперинтенсивности белого вещества, объем гиппокампа, отложение железа. При этом низкие показатели общего объема мозга, объема серого вещества и гиперинтенсивности белого вещества были связаны со снижением когнитивных функций. Повышенное отложение железа в головном мозге ассоциировалось с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, которая является наиболее распространенной формой деменции. Уменьшение объема гиппокампа также было связано с ухудшением памяти, вербального обучения, скорости когнитивной обработки информации и исполнительной функции. Оценивали связь изменения вышеуказанных показателей нейровизуализации и ряда метаболических показателей, включая уровень холестерина, провоспалительных маркеров, функцию почек и печени, индекс массы тела (ИМТ), базовую скорость метаболизма, уровень витамина D, и артериальное давление.

Исследователи выявили, что наличие метаболических факторов риска связано с показателями нейровизуализации, которые указывают на снижение когнитивных функций и повышенный риск развития деменции.

Ученые выявили, что молодой возраст, высокий уровень образования, отсутствие курения, большое количество отработанных рабочих часов и высокий уровень физической активности были связаны с большим объемом гиппокампа и более низким риском поражений головного мозга.

Исследователи отметили, что уровень отложения железа имеет тенденцию к повышению с возрастом, а также у курильщиков и бывших курильщиков.

Ученые также установили, что высокий уровень триглицеридов и маркеров воспаления, высокий ИМТ, нарушения функции печени и почек были связаны с наиболее выраженными нарушениями структуры и объемов мозга по данным МРТ.

Также снижение уровня витамина D в плазме крови было связано с уменьшением общего объема головного мозга и объема серого вещества.

Исследователи подчеркнули необходимость здорового образа жизни, рационального питания и регулярной физической активности для поддержания здорового метаболизма.

Доктор Рассел Х. Свердлоу (Russel H. Swerdlow), директор Исследовательского центра болезни Альцгеймера Канзасского университета (University of Kansas Alzheimer’s Disease Research Center), Медицинской школы Канзасского университета (University of Kansas School of Medicine), не принимал участия в исследовании, но объяснил, что, вероятно, меры, стимулирующие улучшение обмена веществ, способствуют снижению и риска развития деменции.

По мнению ученых, на сегодня необходимы дальнейшие исследования механизмов взаимосвязи метаболических показателей и структурно-функционального состояния головного мозга.

По материалам www.medicalnewstoday.com