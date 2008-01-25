Легкие — орган, от которого зависит наша жизнь. В легких происходит газообмен — кислород из воздуха связывается с гемоглобином крови для обеспечения каждой клетки организма, а углекислый газ выдыхается в окружающую среду.

Пандемия COVID-19 способствовала тому, что многие из нас сосредоточились на своем респираторном здоровье. Влияют на здоровье легких и такие факторы, как лесные пожары, острые респираторные заболевания, курение, загрязнение окружающей среды. В то же время не все знают, что ожирение и стресс также могут нанести вред здоровью легких.

Стивен Балдассарри (Stephen Baldassarri), доктор медицинских наук, магистр здравоохранения Йельского университета (Yale Medicine) в области легочной медицины, интенсивной терапии и медицины зависимости, США, отметил, что здоровье легких влияет на здоровье других наших органов и систем органов, особенно головного мозга, кровообращения, кишечника, иммунной функции и опорно-двигательного аппарата.

Как же качество воздуха влияет на легкие?

Различные факторы загрязнения могут вызывать или обусловливать развитие тяжелого течения легочных инфекций, рака и других заболеваний, включая бронхиальную астму.

Дома и на рабочем месте химические вещества, радон, асбест, строительные и лакокрасочные материалы, угарный газ, наличие ковров (которые могут задерживать в ворсе загрязняющие вещества и аллергены, такие как пылевые клещи, перхоть домашних животных и плесень), свинец и пар — вот некоторые примеры факторов, потенциально пагубно влияющих на здоровье легких.

Воздействие факторов загрязнения атмосферного воздуха — от автомобильных выхлопов до электростанций и лесных пожаров — может быть труднее контролировать, но важно знать, что такое воздействие может спровоцировать приступы бронхиальной астмы, развитие других заболеваний и негативно повлиять на развитие легких у детей.

С помощью открытых онлайн-ресурсов вы можете проверить свой местный индекс качества воздуха. Этот показатель, учитывающий уровень озона, смога и загрязнение воздуха частицами (золой, выхлопными газами автомобилей, дымом фабрик и электростанций, почвенной пылью и пыльцой) и другими широко распространенными загрязнителями), проинформирует, когда следует избегать длительного пребывания на улице. Индекс имеет цветовую кодировку и варьирует от зеленого — «хорошего» качества воздуха до темно-бордового — «опасного».

Особенно важно избегать занятий спортом на открытом воздухе при его загрязнении, поскольку в таком случае негативное воздействие на организм усиливается.

Джейсон Ква (Jason Kwah), доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог из Йельского университета, сообщил, что лица с бронхиальной астмой особенно чувствительны к качеству воздуха. На сегодня известно, что бронхиальная астма чаще отмечается у лиц, живущих в крупных городах и вблизи крупных дорог.

Как же ожирение влияет на легкие?

Почему лица с избыточной массой тела и ожирением испытывают одышку при физических нагрузках?

Хорхе Морено (Jorge Moreno), доктор медицинских наук, специалист по лечению ожирения Йельского университета, отметил, что ожирение обусловливает уменьшение объема легких. Так, абдоминальный жир препятствует способности диафрагмы (мышечной стенки между грудной клеткой и абдоминальной полостью) обеспечивать экскурсию легких.

Кроме того, жировые клетки выделяют гормоны и провоспалительные медиаторы. Ожирение приводит к увеличению выраженности воспалительных реакций и развитию хронического воспаления. Так, именно ожирение является ведущим фактором риска развития тяжелого течения COVID-19.

Х. Морено подчеркнул, что ожирение является «провоспалительным состоянием».

Х. Морено рекомендует придерживаться рационального питания с включением цельных продуктов, овощей, фруктов, продуктов с высоким содержанием клетчатки и растительного белка и ограничением алкоголя. Также он подчеркнул, что необходима регулярная физическая активность. Х. Морено рекомендует не менее 20 мин каждый день заниматься физическими упражнениями от умеренной до высокой интенсивности. При этом он подчеркнул, что любое количество упражнений, даже несколько минут в день, лучше, чем ничего.

Как же стресс влияет на легкие?

В стрессовых ситуациях выделяются гормоны адреналин и кортизол, вызывающие учащение дыхания. Если ваши легкие здоровы, это не опасно. Однако у лиц с хроническими заболеваниями легких, такими как хроническая обструктивная болезнь легких или бронхиальная астма, это приводит к развитию/усилению одышки и может обусловливать ощущение паники.

Кроме того, повышенное образование кортизола способствует повышению аппетита. У курильщиков стресс вызывает повышение тяги к курению.

Важным фактором, влияющим на здоровье легких, являются респираторные инфекции, например грипп, COVID-19, пневмония, коклюш, респираторно-синцитиальный вирус и острые респираторные заболевания. Наибольшему риску тяжелого течения респираторных инфекций подвержены младенцы, лица пожилого возраста и лица с иммунодефицитом. Для того чтобы избежать тяжелого течения заболевания, проводят вакцинацию от многих респираторных инфекций.

По материалам www.yalemedicine.org