Как долго коронавирус сохраняется на человеческой коже?

Японские исследователи установили, что коронавирус SARS-CoV-2 остается активным на коже в течение 9 ч, что подтверждает необходимость частого мытья рук в борьбе с пандемией COVID-19. Для сравнения: патоген, вызывающий грипп, выживает на коже около 1,8 ч, судя по исследованию, опубликованному в журнале «Clinical Infectious Diseases». Авторы оценили стабильность на поверхности кожи человека вирусов SARS-CoV-2 и гриппа A, пребывающих в культуральной среде или слизи из верхних дыхательных путей, а также эффективность дезинфекции 80% раствором этанола.

Авторы заключили, что вирусы SARS-CoV-2 и гриппа А инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях (нержавеющая сталь/стекло/пластик). При этом время выживания SARS-CoV-2 было значительно больше, чем гриппа А [9,04 ч (95% доверительный интервал (ДИ) 7,96–10,2) по сравнению с 1,82 ч (1,65–2,00)]. Грипп А на других поверхностях инактивировался быстрее, будучи в слизи, чем в искусственной среде, тогда как SARS-CoV-2 — в одинаковой степени. Однако как SARS-CoV-2, так и грипп А в слизи/искусственной среде на коже человека были полностью инактивированы в течение 15 ч с обработкой этанолом.

До появления результатов данного исследования не было точных данных о сроках выживания респираторных вирусов на человеческой коже. Серьезным препятствием были трудности с организацией эксперимента, поскольку проблематично оставлять патоген на коже на период нескольких часов. Фрагменты кожи, полученные при вмешательствах, были слишком малы для полноценной работы. Поэтому авторы воспользовались материалом, полученным при вскрытиях не позднее 24 ч после летальных исходов. Образцы мокроты (для использования в качестве среды) были получены в 2019 г. у пациентов с острым респираторным заболеванием.

В заключение это исследование показывает, что SARS-CoV-2 может иметь более высокий риск контактной передачи, чем грипп А, будучи гораздо более устойчив на коже человека, чем первый. Данное исследование может способствовать разработке более эффективных стратегий контроля для предотвращения второй и последующих волн пандемии COVID-19.

По материалам academic.oup.com

*Ryohei Hirose, Hiroshi Ikegaya, Yuji Naito, Naoto Watanabe, Takuma Yoshida, Risa Bandou, Tomo Daidoji, Yoshito Itoh, Takaaki Nakaya, Survival of SARS-CoV-2 and influenza virus on the human skin: Importance of hand hygiene in COVID-19, Clinical Infectious Diseases, ciaa1517.