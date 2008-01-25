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Новости медицины и фармацииКачество жизни как один из критериев подбора препаратов при раке почки

Качество жизни как один из критериев подбора препаратов при раке почки

Опубликовано  18.01.2022

Казалось бы, неизбежным недостатком лечения рака всегда является снижение качества жизни. Стоит лишь ввести в строку поиска «побочные эффекты химиотерапии», и результатов предостаточно. Тошнота, анемия, инфекция, проблемы с фертильностью, проблемы с почками, язвы во рту. У этого списка нет конца.

Но новое исследование Northwestern Medicine показало, что новая комбинированная схема иммунотерапии не только продлевает жизнь больных раком, но и менее токсична (по сравнению с химиотерапевтическими препаратами). Таким образом, дополнительным преимуществом иммунотерапии становится улучшение качества жизни.

Исследование качества жизни последовало за более ранним исследованием, результаты которого были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine» («NEJM»). В предыдущем исследовании установлено, что применение комбинированной схемы ниволумаб + кабозантиниб повышает в 2 раза выживаемость у пациентов c распространенным почечно-клеточным раком по сравнению с текущей стандартной терапией первой линии сунитинибом.

В исследовании «Lancet Oncology» были изучены симптомы и побочные эффекты, о которых сообщают пациенты. Установлено, что те, кто получал новую схему лечения, ниволумаб + кабозантиниб, сообщали об уменьшении выраженности симптомов заболевания. В то же время пациенты, получавшие сунитиниб, отмечали субъективное ухудшение состояния и развитие побочных эффектов.

По словам ведущего автора исследования Дэвида Селла (David Cella), заведующего кафедрой медико-социальных наук в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета (orthwestern University Feinberg School of Medicine), иммунотерапия произвела революцию в лечении распространенного рака почки. Впервые за десятилетия исследователи и практические врачи отмечают преимущества этого метода лечения как с точки зрения показателя общей выживаемости, так и с точки зрения качества жизни пациентов с раком почки. Они не только живут дольше, они живут лучше.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.01.2022

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