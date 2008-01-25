Казалось бы, неизбежным недостатком лечения рака всегда является снижение качества жизни. Стоит лишь ввести в строку поиска «побочные эффекты химиотерапии», и результатов предостаточно. Тошнота, анемия, инфекция, проблемы с фертильностью, проблемы с почками, язвы во рту. У этого списка нет конца.

Но новое исследование Northwestern Medicine показало, что новая комбинированная схема иммунотерапии не только продлевает жизнь больных раком, но и менее токсична (по сравнению с химиотерапевтическими препаратами). Таким образом, дополнительным преимуществом иммунотерапии становится улучшение качества жизни.

Исследование качества жизни последовало за более ранним исследованием, результаты которого были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine» («NEJM»). В предыдущем исследовании установлено, что применение комбинированной схемы ниволумаб + кабозантиниб повышает в 2 раза выживаемость у пациентов c распространенным почечно-клеточным раком по сравнению с текущей стандартной терапией первой линии сунитинибом.

В исследовании «Lancet Oncology» были изучены симптомы и побочные эффекты, о которых сообщают пациенты. Установлено, что те, кто получал новую схему лечения, ниволумаб + кабозантиниб, сообщали об уменьшении выраженности симптомов заболевания. В то же время пациенты, получавшие сунитиниб, отмечали субъективное ухудшение состояния и развитие побочных эффектов.

По словам ведущего автора исследования Дэвида Селла (David Cella), заведующего кафедрой медико-социальных наук в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета (orthwestern University Feinberg School of Medicine), иммунотерапия произвела революцию в лечении распространенного рака почки. Впервые за десятилетия исследователи и практические врачи отмечают преимущества этого метода лечения как с точки зрения показателя общей выживаемости, так и с точки зрения качества жизни пациентов с раком почки. Они не только живут дольше, они живут лучше.

По материалам www.medicalxpress.com