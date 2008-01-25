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Новости медицины и фармацииИзатуксимаб: потенцирование терапии при множественной миеломе

Изатуксимаб: потенцирование терапии при множественной миеломе

Опубликовано  15.12.2021

Для лечения пациентов c рефрактерной/рецидивирующей множественной миеломой одобрен новый препарат изатуксимаб. Предполагается, что лекарственное средство также можно применять у больных с диагностированной de novo множественной миеломой, у которых возможно проведение аутологичной трансплантации стволовых клеток.

Изатуксимаб — антитело к CD38, в 2020 г. было одобрено Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для применения у пациентов с запущенной множественной миеломой.

Исследования также подтверждают возможность применения изатуксимаба (isatuximab, Isa) у пациентов с впервые диагностированной миеломной болезнью. При комбинации изатуксимаба с обычной тройной терапией миеломной болезни повышается вероятность того, что у пациентов будет отрицательный показатель минимального резидуального заболевания (minimal residual disease — MRD) в конце индукционной фазы лечения. Отрицательный показатель MRD считается предиктором успешного проведения процедуры трансплантации аутологичных стволовых клеток (autologous stem cell transplant — ASCT).

В исследовании GMMG-HD7 все пациенты получали тройную химиотерапию леналидомидом, бортезомибом и дексаметазоном (lenalidomide, bortezomib, dexamethasone — LBd).

Некоторые больные после рандомизации также получали изатуксимаб (isatuximab + LBd — Isa-LBd), и в этой группе уровень MRD-негативного показателя составил 50,1% в конце индукционной терапии по сравнению с 35,6% для пациентов, получавших только LBd.

У MRD-отрицательных пациентов отмечают гораздо более высокую вероятность положительного исхода ASCT по сравнению с MRD-положительными.

Хартмут Гольдшмидт (Hartmut Goldschmidt) из университетской больницы Гейдельберга (University Hospital Heidelberg) сообщил, что Isa-RVd — это первая схема, продемонстрировавшая значительное преимущество по частоте отрицательного показателя MRD в конце индукции по сравнению с RVd в исследовании ІІІ фазы.

Рави Видж (Ravi Vij) из Онкологического центра Сайтман (Siteman Cancer Center) отметил, что комбинация RVd с другим доступным в настоящее время антителом к CD38, даратумумабом, была одобрена для этого показания в США в январе 2021 г.

В исследование Х. Голдшмидта вошли 662 пациента с недавно диагностированной множественной миеломой, которые были кандидатами на высокодозную химиотерапию и ASCT. Им назначили 6 трехнедельных циклов индукционной терапии только Isa-RVd или RVd. После ASCT пациенты были снова рандомизированы для поддерживающей терапии либо изатуксимабом с леналидомидом, либо только с леналидомидом.

Как отмечалось ранее, частота отрицательного показателя MRD в конце фазы индукции составляла 50,1% в группе Isa-RVd и 35,6% в группе RVd. Скорость прогрессирования заболевания в конце индукции в группах Isa-RVd и RVd составляла соответственно 1,5 и 4,0%.

Частота нежелательных явлений в группах была в целом схожей, за исключением более высокой доли пациентов с лейкоцитопенией или нейтропенией в группе Isa-RVd по сравнению с группой RVd (26,4 против 9,1%). В группе Isa-RVd зафиксировано 4 летальных исхода, в группе RVd — 8. По словам Х. Гольдшмидта, большинство летальных исходов было связано с прогрессированием заболевания или COVID-19.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  15.12.2021

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