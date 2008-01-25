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Новости медицины и фармацииИсследователи идентифицируют селезенку как первичное место для прайминга «киллерных» Т-клеток при гриппе

Исследователи идентифицируют селезенку как первичное место для прайминга «киллерных» Т-клеток при гриппе

Опубликовано  14.09.2021

CD8+ Т-клетки известны как «киллерные» Т-клетки иммунной системы. После прайминга (антигензависимая дифференцировка из предшественника) они ищут и уничтожают другие клетки, инфицированные вирусом, или клетки, являющиеся злокачественными.

В прайминге участвуют дендритные клетки — клетки иммунной системы, которые презентуют Т-киллерам антиген попавшего в организм вируса. При гриппе, например, мигрирующие в легкие дендритные клетки захватывают часть вирусного антигена в легочной ткани, а затем мигрируют из легких в то место, где находятся предшественники Т-клеток, чтобы презентовать этот антиген CD8+ Т-клеткам. Благодаря этому механизму Т-киллеры «узнают» клетки, которые необходимо атаковать.

Долгое время считалось, что место прайминга при гриппе ограничено одним анатомическим участком — лимфатические узлы средостения, которые непосредственно собирают лимфу от долей легких и находятся между легкими и позвоночником. Эта парадигма, ориентированная на лимфатические узлы, была оспорена в статье, опубликованной в журнале «Science Immunology».

Исследователи под руководством Андре Баллестерос-Тато (André Ballesteros-Tato), доцента Университета Алабамы (University of Alabama, UAB) в Бирмингемском отделении клинической иммунологии и ревматологии медицинского факультета (Birmingham Department of Medicine Division of Clinical Immunology and Rheumatology), выявили ранее неизученное дополнительное место для прайминга CD8+ Т-клеток — селезенку.

Это неожиданное открытие, поскольку между легкими и селезенкой нет непосредственной связи по лимфатическим сосудам. Открытие важно для фундаментальной медицины, поскольку установлено: праймированные в селезенке CD8+ Т-клетки транскрипционно отличаются и имеют иную конечную цель по сравнению с Т-клетками в лимфатических узлах. CD8+ Т-клетки, праймированные в лимфатических узлах, готовы стать эффекторными Т-клетками, которые будут непосредственно атаковать инфицированные клетки в легких.

В то же время клетки, праймированные в селезенке, генерируют клетки-предшественники с повышенной способностью дифференцироваться в долгоживущие стволовые Т-клетки памяти. Такие клетки памяти способны быстро реагировать на инфицирование вирусом гриппа в будущем, обеспечивая тем самым устойчивый защитный иммунитет.

Таким образом, исследователи предложили новую анатомическую модель, в которой показано, где и как генерируются субпопуляции Т-клеток с различными функциональными особенностями.

В исследовании продемонстрирован путь транспортировки дендритных клеток, который соединяет легкие с общим кровотоком и идентифицирует селезенку как первичное место для прайминга долгоживущих предшественников Т-клеток памяти. Исследователи предполагают, что эти данные будут иметь решающее значение для разработки более эффективных стратегий вакцинации и лечения респираторных заболеваний.

Исследователи UAB, изучая реакции иммунной системы на грипп на животной модели (мыши), установили, что праймирование в селезенке осуществлялось частью мигрирующих дендритных клеток легких, которые выходят из лимфатического узла, попадают в кровоток и далее в селезенку. Помимо различий в транскрипции для праймированных Т-клеток в селезенке, в результате картирования было установлено, что праймированные селезенкой Т-клетки CD8+ были долгоживущими и становились частью пула долгоживущих клеток памяти по сравнению с CD8+ Т-клетками, праймированными в медиастинальных лимфатических узлах.

Исследователи продемонстрировали, что через 45 дней после заражения, праймированные в селезенке CD8+ Т-клетки и праймированные в лимфатических узлах CD8+ Т-клетки были фенотипически неразличимыми. Однако праймированные в селезенке Т-клетки обладали более высокой способностью реагировать на повторное инфицирование вирусом гриппа, а также размножаться до популяции Т-киллеров.

Среди экспериментальных результатов, подтверждающих их новую парадигму, исследователи выявили, что, когда дендритные клетки не могли мигрировать из легких или лимфатических узлов, дендритные клетки, несущие легочные антигены, не могли накапливаться в селезенке, тем самым предотвращая селезеночное праймирование Т-клеток.

Но как же мигрирующие дендритные клетки легких попадают из лимфатических узлов в селезенку?

Ни лимфатические узлы средостения, ни легкие напрямую не связаны с селезенкой лимфатической сосудистой сетью. Таким образом, единственный возможный путь для мигрирующих дендритных клеток к селезенке из лимфатических узлов средостения — через грудной проток, который направляет эфферентную лимфу обратно в кровоток.

А. Баллестерос-Тато отметил, что большая часть знаний о стволовых CD8+ Т-клетках получена в результате работы с моделями опухолей или хронических системных вирусных инфекций. До сегодня не проводилось исследований, посвященных выяснению того, как эти клетки образуются в контексте респираторных вирусных инфекций.

По материалам www.news-medical.net/news

Опубликовано  14.09.2021

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