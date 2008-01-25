В Американском журнале респираторной медицины и реанимации Американского торакального общества (Аmerican Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) опубликованы данные нового исследования, в котором освещены аспекты злоупотребления антибиотиками при лечении пациентов с коронавирусной болезнью. Установлено, что только у 21% больных с тяжелой пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим COVID-19), отмечалась задокументированная бактериальная суперинфекция на момент интубации. Суперинфекция — состояние, при котором на первоначальную инфекцию накладывается заболевание, вызванное другим возбудителем. Например, в случае коронавирусной болезни бактериальная пневмония развивается на фоне тяжелой вирусной пневмонии.

В статье «Бактериальная суперинфекционная пневмония у пациентов с пневмонией SARS-CoV-2, требующей механической вентиляции легких» Ричард Г. Вундеринк, доктор медицины (Richard G. Wunderink, MD), профессор медицины отделения легочной реанимации, Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University Feinberg School of Medicine), и соавторы сообщают об исследовании, в котором продемонстрировано, что обычные клинические критерии, используемые для диагностики бактериальной пневмонии, не позволяют отличить пациентов с бактериальной суперинфекцией от больных с тяжелой инфекцией SARS-CoV-2.

По словам авторов, текущие руководства рекомендуют назначать пациентам с пневмонией SARS-CoV-2 эмпирические антибиотики (антибиотики назначаются на основании предположения об инфекции, а не на основании фактического выявления бактерий) первоначально при госпитализации с подозрением на бактериальную суперинфекцию. Эта рекомендация основана на слабых доказательствах. Показатели суперинфекционной пневмонии в других опубликованных клинических исследованиях пациентов с пневмонией SARS-CoV-2 неожиданно низки.

Р. Вундеринк отмечает, что необходима более точная оценка, чем просто обзор клинических параметров. Это позволит врачам избегать применения антибиотиков у большинства этих пациентов, но при этом надлежащим образом применять антибиотики у 20–25% больных, у которых диагностирована сопутствующая бактериальная инфекция.

Команда ученых провела обсервационное одноцентровое исследование в Северо-Западном университете (Northwestern University), целью которого было определение распространенности и причин бактериальной суперинфекции во время первоначальной интубации. Также изучали частоту и причины последующей вентилятор-ассоциированной бактериальной пневмонии (ВАП) у 179 пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, требующей искусственной вентиляции легких.

Исследователи проанализировали 386 образцов жидкости, взятых у пациентов при бронхоскопическом бронхоальвеолярном лаваже (процедура сбора образцов из глубоких отделов легких), с использованием количественных бактериальных культур (метод позволяет определить количество содержащихся бактерий) и мультиплексной панельной полимеразной цепной реакции. Фактическое применение антибиотиков сравнивали с терапией, рекомендованной в руководствах. Бактериальная суперинфекция в течение 48 ч после интубации была диагностирована у 21% пациентов. У 72 больных (44,4%) развился по меньшей мере один эпизод ВАП; 15 (20,8%) начальных ВАП были вызваны бактериями, на которые трудно воздействовать.

Авторы исследования установили, что среди пациентов с пневмонией SARS-CoV-2, требующих искусственной вентиляции легких, бактериальная суперинфекция во время интубации наблюдалась менее чем в 25% случаев. Эмпирическое лечение антибиотиками, основанное на рекомендациях, во время интубации могло привести к избыточному применению таких препаратов. Доктор Р. Вундеринк и его коллеги считают, что результаты исследования имеют большое значение для дальнейшей разработки рекомендаций по применению антибиотиков. Авторы отмечают, что диагностические экспресс-тесты — важный метод выявления предполагаемой пневмонии у интубированных пациентов. Используемая на данный момент тактика может иметь серьезные клинические последствия. При текущем подходе к выявлению факторов риска развития инфекций, предположительно вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком или бактерией Pseudomonas aeruginosa, их истинная распространенность все еще сильно переоценена. Кроме того, может потребоваться пересмотр рекомендаций по эмпирическому лечению антибиотиками в случае вирусной внебольничной пневмонии (теперь требующей интубации). Новая тактика применима не только для пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, но также и для тяжелого течения гриппа.

Точные представления об этиологии пневмонии позволяют врачам эффективно применять антибиотики узкого спектра действия для многих пациентов или обходиться без них вообще.

Исследование было проведено при поддержке Национального института здравоохранения (National Institutes of Health).

По материалам www.news-medical.net