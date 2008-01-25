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Новости медицины и фармацииИсследование счастья: что делать, чтобы женщины чувствовали себя более счастливыми?

Исследование счастья: что делать, чтобы женщины чувствовали себя более счастливыми?

Опубликовано  12.09.2023

В недавнем исследовании уровня счастья было показано, что женщины ощущают себя менее счастливыми, чем мужчины. Почему так происходит?

В исследованиях женского счастья установлено, что, несмотря на то что у женщин больше свободы и возможностей трудоустройства, чем когда-либо прежде, у них отмечают более высокий уровень тревоги и больше нарушений психоэмоциональной сферы, таких как депрессия, гнев, одиночество и нарушения сна. Схожие результаты выявлены во многих странах и разных возрастных группах.

Так, в недавнем опросе, проведенном Американской психологической ассоциацией (American Psychological Association), установлено, что большинство женщин в США неудовлетворены отношением общества к ним. Многие женщины на сегодня являются основными опекунами детей и пожилых родственников. Большинство женщин кроме оплачиваемых обязанностей на рабочем месте выполняют значительное количество бытовых работ и занимаются управлением домом и семейными делами.

Важно и то, что, как свидетельствуют исследования, на рабочем месте 3 из 5 женщин подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам или словесным оскорблениям.

Гендерный разрыв в благосостоянии увеличился в период пандемии COVID-19, что было связано с возросшим количеством домашних обязанностей. В то же время в исследовании отмечены косвенные признаки более высокой эмоциональной устойчивости женщин по сравнению с мужчинами. Одним из факторов, которые могут способствовать более высокой эмоциональной устойчивости женщин, являются социальные связи.

В одном исследовании 2019 г. ученые выявили, что женщины более склонны устанавливать позитивные отношения с окружающими, а также проявляют более высокие способности к личностному росту. Также женщины лучше, чем мужчины, получают поддержку от окружающих, раньше обращаются за помощью и поэтому с большей вероятностью быстрее преодолевают проблемы, кроме того, женщины придают большее значение социальным связям, чем мужчины. В исследованиях показано, что женская дружба основана на эмоциональной близости, в то время как мужская — на совместных занятиях. По оценкам исследователей, именно эти качества, свойственные женщинам, потенциально создают буфер для психического здоровья женщин.

В исследовании также установлено, что у женщин имеется больше целей в жизни. По оценкам исследователей, наличие цели в жизни связано с лучшими показателями здоровья и большей продолжительностью жизни.

Установлено, что женщины склонны заниматься более альтруистическими начинаниями, включая поддержку других, благотворительность и волонтерскую деятельность. Эти занятия дают им ощущение смысла и цели в жизни. Однако исследователи также отмечают, что это, вероятно, связано с культурными нормами, согласно которым женщин поощряют ставить потребности других выше собственных.

Учитывая все это, женщинам необходимо уделять время себе, чтобы защитить свое благополучие.

Что рекомендуют эксперты для того, чтобы женщины чувствовали себя счастливее?

  • Попробуйте психотерапию. Наличие места, предназначенного только для вас, где вы можете поговорить о том, что вы чувствуете, и выразить свои эмоции, важно для вашего психологического благополучия. Арт-терапия особенно полезна для женщин. Также рекомендуются групповая терапия, участие в группах поддержки. Это дает возможность женщинам открыто говорить с другими женщинами, что может уменьшить чувство стигмы и стыда.
  • Проводить время на природе может быть очень приятно. Недавнее исследование показало, что проводить время на природе особенно полезно для женщин, перенесших травму или болезнь. Обязательно выделите время в своих ежедневных или еженедельных планах для прогулки по пляжу, пробежки по лесу или чтения книги в парке.
  • Двигайтесь. В исследованиях показано, что регулярная физическая активность повышает самопринятие и способствует личностному росту женщин. Аэробные упражнения особенно полезны для когнитивного здоровья женщин пожилого возраста. Упражнения с высокой нагрузкой, такие как прыжки и бег, улучшают здоровье костей у женщин среднего возраста, а регулярные умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, способствуют уменьшению выраженности симптомов менопаузы.
  • Сократите употребление алкоголя. Женщины сталкиваются с гендерноспецифичными рисками, связанными с употреблением алкоголя, включая более высокий риск стать жертвой насилия и развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы. В исследованиях отмечено, что отказ от алкоголя может значительно улучшить здоровье и способствовать ощущению счастья у женщин.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  12.09.2023

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