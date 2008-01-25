Рак груди — самый распространенный тип онкопатологии у женщин. Один из вариантов терапии данного заболевания — введение противораковых препаратов в высоких дозах, потому как со временем у раковых клеток развивается устойчивость к химиотерапии, что приводит к выраженным побочным эффектам у пациентов. Недавно исследователи определили, что снижение уровня белка, называемого DSS1, может повысить чувствительность больных к химиотерапии, что приведет к снижению доз препаратов и таким образом — к снижению вероятности развития побочных эффектов.

Ежегодно во всем мире более 600 000 женщин умирают от рака груди. Несмотря на то что индивидуальные или комбинированные факторы образа жизни и окружающей среды обусловливают развитие рака груди у большого процента женского населения, возникновение злокачественных новообразований обычно связано с генетическими факторами. Например, BRCA1 и BRCA2 — это два гена, которые влияют на вероятность развития у человека рака груди. В нормальных условиях белки, кодируемые этими генами, помогают восстанавливать повреждения ДНК, тем самым снижая вероятность неконтролируемого роста клеток и развития опухолей. Любые же мутации или аномалии на клеточном уровне, которые препятствуют функционированию генов BRCA повышают вероятность развития рака груди.

Таким образом, на протяжении десятилетий исследователи фокусировали свои усилия на изучении роли генов BRCA и клеточных компонентов, связанных с белками BRCA1 и BRCA2, для понимания процесса прогрессирования рака груди и разработки соответствующих целевых терапевтических средств для предотвращения и лечения заболевания. Теперь группа сотрудничающих исследователей из Японии и США успешно идентифицировала белок из связанного с BRCA клеточного аппарата, который играет решающую роль в прогрессировании рака груди. Результаты исследования недавно были опубликованы в журнале «Laboratory Investigation», также были предложены важные рекомендации для разработки таргетной терапии смертельного заболевания.

Свое исследование ученые начали с тщательного изучения белкового комплекса TRanscription-EXport-2 (TREX-2), который участвует в транскрипции и экспорте мРНК из ядра. Комплекс состоит из нескольких белков, таких как GANP, PCID2, DSS1 и центрин ¾, и, согласно более ранним сообщениям, аберрантная экспрессия некоторых из этих белков приводит к повреждению ДНК, что обусловливает образование опухоли. Доктор Кувахара (Dr. Kuwahara), автор исследования, объяснил причины, которые заставили изучить сложные белки TREX-2: «Ранее мы наблюдали, что дефицит GANP был тесно связан с канцерогенезом. Поэтому нам было интересно изучить другие белковые компоненты комплекса TREX-2 на предмет их возможной связи с раком груди». Основываясь на доступной опубликованной информации, ученые сосредоточились на DSS1, белке, который, как известно, связан со стабилизацией белка BRCA2 в линиях клеток человека.

Чтобы проверить свои предположения, исследователи провели серию исследований, которые начались с проверки уровней экспрессии различных белков комплекса TREX-2, включая DSS1, в тканях рака груди, а затем последовали эксперименты на клеточном уровне. Они установили, что экспрессия белка DSS1 была выше в тканях карциномы груди человека, чем в нормальных тканях. Напротив, экспрессия белка PCID2 была нормальной в злокачественных тканях. Они также выявили, что низкая экспрессия DSS1 связана с более длительным сроком жизни пациентов. Интересно, что клетки рака груди со сниженным уровнем DSS1 были более чувствительны к стандартным противораковым препаратам доксорубицину и паклитакселу, в то время как высокий уровень DSS1 делал клетки рака груди устойчивыми к этим терапевтическим агентам.

Полученные данные стали прорывом в исследованиях лечения рака груди. Доктор Кувахара резюмировал: «Выраженные побочные эффекты противораковых препаратов ухудшают физическое состояние пациентов и усложняют выбор методов терапии. Результаты наших исследований демонстрируют, что истощение белка DSS1 из клеток рака молочной железы может сделать клетки химиочувствительными, то есть более восприимчивыми к более низким дозам противораковых препаратов, а это означает, что с помощью этой техники вероятность побочных эффектов, вызванных препаратами, у пациентов с раком молочной железы, будет снижена».

Многообещающий результат этого исследования вселяет надежду на то, что в ближайшем будущем наступит эра более безопасной химиотерапии для пациентов с диагностированным раком груди.

По материалам www.news-medical.net