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Новости медицины и фармацииИсследование: COVID-19 не встраивается в ДНК человека

Исследование: COVID-19 не встраивается в ДНК человека

Опубликовано  02.08.2021

Исследователи из Университета Квинсленда (University of Queensland), Австралия, опровергают утверждения о том, что COVID-19 может встраиваться в ДНК человека.

Исследователи из Квинслендского института мозга (Queensland Brain Institute say) сообщают, что эти утверждения привели к разжиганию паники, а люди должны без колебаний пройти вакцинацию.

Профессор Джефф Фолкнер (Geoff Faulkner) отметил, что в исследовании его команды, опубликованном в «Cell Reports», не выявлено доказательств того, что вирус COVID-19 — из вакцины Pfizer или AstraZeneca — встраивается в ДНК человека.

По его словам, объективные данные опровергают эту концепцию, которая используется для разжигания негативных эмоций в отношении вакцины.

Профессор Дж. Фолкнер провел исследование, чтобы оценить широко распространенные в настоящее время результаты, опубликованные в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), предполагающие, что положительные тесты на COVID-19 спустя долгое время после выздоровления связаны с интеграцией вирусного генома в ДНК человека.

При проведении исследования изучали утверждения о том, что РНК COVID-19 может интегрироваться в ДНК клеток человеческого организма, вызывая необратимые мутации. Исследования проводились на клеточных культурах, выращенных в лаборатории. При проведении секвенирования ДНК не выявлено доказательств наличия генов COVID-19 в ДНК клеточных культур.

По мнению автора, нет оснований опасаться, что вирус или его фрагменты из вакцины могут встраиваться в ДНК человека.

Профессор Дж. Фолкнер — вычислительный и молекулярный биолог со специализацией в области геномики и мобильных элементов. Его команда изучает изменения ДНК с целью дальнейшей оценки влияния этих изменений на биологические процессы в человеческом организме.

Публикация в «Cell Reports» написана в сотрудничестве с вирусологами, в том числе с доцентом Дэниелом Уоттерсоном (Daniel Watterson) из Школы химии и молекулярной биологии UQ (UQ’s School of Chemistry and Molecular Biosciences), Австралия.

Д. Уоттерсон подтвердил данные о том, что в исследовании не зафиксировано необычной вирусной активности, а поведение вируса COVID-19 соответствовало тому, что ожидалось от коронавируса.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.08.2021

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