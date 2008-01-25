Использование стволовых клеток для создания хрящевой ткани
Исследователи из Саутгемптонского университета (University of Southampton) изобрели новый способ получения хрящевой ткани человека из стволовых клеток. Он может стать основой для разработки нового метода лечения лиц с повреждением хряща.
Хрящ выполняет функцию амортизатора в суставах, в результате ежедневного износа, спортивных травм или падения его структура повреждается. Сегодня золотым стандартом восстановления поврежденного хряща является хирургическое вмешательство. Однако у него есть ряд недостатков. Это связано с тем, что жизнеспособность хрящевой ткани после хирургического восстановления значительно снижается через 5–10 лет. Таким образом, существует потребность в новом методе лечения, который бы позволял надежно восстанавливать поврежденный хрящ путем имплантации хрящевой ткани в место повреждения.
Ученые из Центра развития человека, стволовых клеток и регенерации (Centre for Human Development, Stem Cells and Regeneration) придерживаются мнения, что такая разработка возможна. Они создали хрящевую ткань в лаборатории, успешно дифференцируя эмбриональные стволовые клетки в хрящевые клетки, а затем использовали их для создания трехмерных кусочков хрящевой ткани без каких-либо синтетических или естественных вспомогательных материалов. Этот метод известен как метод бескаркасной инженерии хрящевой ткани. Образовавшаяся хрящевая ткань структурно и механически сравнима с нормальным человеческим хрящом. Регенеративный потенциал созданного хряща более стабилен в долгосрочной перспективе, чем существующие варианты лечения, доступные пациентам.
Исследователи первыми использовали технику бескаркасного создания фрагмента хрящевой ткани, размер которого превышает 1 мм, без отрицательного воздействия на ее структурные и механические свойства. Команда ученых надеется, что после проведения дополнительных исследований ткань, созданную в этой лаборатории, можно будет регулярно использовать в рутинной хирургической практике для восстановления поврежденного хряща.
Междисциплинарное исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Scientific Reports», возглавляли доктор Франческа Хоутон (Dr. Franchesca Houghton) и доктор Рахул Таре (Dr. Rahul Tare) из медицинского факультета Саутгемптонского университета.
Ф. Хоутон сообщил: «Это захватывающее исследование, поскольку наша (в лабораторных условиях) способность генерировать хрящ со свойствами, близкими к нормальному человеческому хрящу, может создать надежный тканевый продукт для восстановления хряща».
Р. Таре добавил, что тканевой подход к замене «подобного подобным» потенциально может стать ступенью к усовершенствованию текущих клеточных хирургических подходов к восстановлению поврежденного хряща и улучшить долгосрочные результаты лечения пациентов.
По материалам www.medicalxpress.com/news
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