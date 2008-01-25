ІСЛАНДІКА<sup>тм</sup>: многогранный коктейль натуральных компонентов против сухого кашля и чтобы всегда быть «в голосе»
Кашель является одной из самых распространенных жалоб пациентов, а среди детей это второй по распространенности симптом респираторных заболеваний после насморка. Еще более актуальной проблему затяжного непродуктивного (сухого) удушающего кашля сделала пандемия, ведь часто даже после выздоровления пациенты сталкиваются с надоедливым непродуктивным кашлем. Кроме того, представители профессий, связанных с интенсивной нагрузкой на голосовой аппарат, например педагоги, певцы, менеджеры по продажам, часто сталкиваются с дискомфортом, выражающимся в охриплости, першении и сухом кашле. Как сделать так, чтобы сухой кашель и другие неприятные симптомы перестали мешать жить спокойно и заниматься привычными делами? А главное — как это сделать быстро?
Как выбрать лекарство при сухом кашле? Какими должны быть средства для лечения пациентов с сухим кашлем и смягчения голосовых связок? Конечно, многие предпочитают средства на основе проверенных временем натуральных компонентов. При этом очень важно, чтобы эти целебные растительные ингредиенты содержались в средстве в необходимом количестве, а не чисто символически. Форма выпуска должна быть удобной, практичной, а количество средства в упаковке достаточным для облегчения состояния. Для быстрого восстановления голосовых связок и уменьшения выраженности кашля часто применяются леденцы, пастилки и сиропы. Сиропы обычно разрешены для детей в возрасте от 1 года, но они могут быть актуальны и для взрослых, которые не желают длительно рассасывать пастилки или леденцы — это уже дело вкуса. Если же речь идет о леденцах или пастилках, а среди средств против кашля это достаточно распространенная форма выпуска, то важно, чтобы они не разламывались и не прилипали к небу. Преимуществом не только для диабетиков, но и многих других, кто следит за массой тела и состоянием зубов, будет отсутствие в составе средства от кашля сахара. Ну и конечно — приятный вкус!
В этом контексте следует обратить внимание на линейку продуктов на основе исландского мха от национального производителя ООО «ВІТАМІНИ» под названием ІСЛАНДІКАтм. Правда, очень легко запомнить? Исландский мох — ІСЛАНДІКАтм!
Линейка средств ІСЛАНДІКАтм включает пастилки Исландика с витамином С со вкусом смородины, Исландика с алтеей и витамином С со вкусом смородины и сироп Исландика со вкусом черной рябины (таблица). Ключевым аргументом в пользу средств из линейки ІСЛАНДІКАтм для облегчения сухого кашля и смягчения голосовых связок является комбинация высокого содержания экстракта исландского мха с витамином С.
Таблица. Как подобрать именно тот продукт из линейки ІСЛАНДІКАтм
|Исландика с витамином С
со вкусом смородины
|Исландика с алтеем и витамином С
со вкусом смородины
|Исландика сироп
со вкусом черной рябины
|Состав
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|Стоит обратить внимание на линейку продуктов ІСЛАНДІКАтм, если это о вас
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При производстве продуктов ІСЛАНДІКАтм соблюдают высокие стандарты качества, чтобы при применении пастилки не разламывались и не прилипали к небу. И пастилки, и сироп не содержат сахара и при этом очень приятны по вкусу!
ІСЛАНДІКАтм — тот самый исландский мох!
Несколько неожиданно, но исландский мох (Cetraria islandica) — это лишайник. Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из гриба-партнера и фотосинтетического организма — или водоросли, или цианобактерии. Лишайники на протяжении сотен лет используются в народной медицине многих стран. В частности, исландский мох уже много лет применяют при воспалении и сухости слизистой оболочки глотки. В последние годы возобновился интерес к лишайникам как потенциальным лекарствам. Исландский мох является мощным противомикробным и отхаркивающим средством с выраженными антиоксидантными свойствами. Содержит вещества, проявляющие защитную и противовоспалительную активность в отношении слизистой оболочки полости рта, благодаря чему он успокаивает раздраженные слизистые оболочки и часто используется в составе лекарств от кашля. Экстракт исландского мха облегчает сухой кашель и помогает при боли в горле. Он показал свою эффективность при бронхите. Кроме того, в ходе исследований были доказаны иммуностимулирующие свойства экстракта исландского мха, которые в основном обеспечиваются благодаря наличию в его составе полисахаридов. Это позволяет ему оказывать влияние на продукцию цитокинов и фагоцитоз. Показано, что пастилки на основе исландского мха эффективно устраняют воспаление в полости рта и имеют благоприятный профиль безопасности.
Состав средств ІСЛАНДІКАтм на основе исландского мха дополнен витамином С, который, как известно, благоприятно влияет на иммунитет. В частности, дополнительное потребление витамина С способствует уменьшению продолжительности и тяжести простуды. И хотя это касается как взрослых, так и детей, у малышей прием витамина С обеспечивает просто потрясающие результаты — сокращение продолжительности заболевания почти на 20%.
В состав пастилок ІСЛАНДІКАтм также входит корень алтея. Еще в древности алтей знали и ценили как лекарственное растение. Само название свидетельствует о его лечебных свойствах, ведь происходит от греч. althaea — исцелять. Препараты корня алтея применяют главным образом как секретолитическое (муколитическое), отхаркивающее, обволакивающее, смягчающее и противовоспалительное средство при заболеваниях дыхательных путей: трахеитах, бронхитах, бронхиальной астме. Особо следует отметить эффективное противокашлевое действие препаратов алтея, с помощью которых удается успокаивать надоедливый кашель при ларингите, алтей также применяется и в детской лечебной практике при кашле. Слизистые вещества корня алтея обволакивают пораженные участки слизистых оболочек ротоглотки и трахеи и защищают их нервные окончания от раздражающих факторов.
Наряду с исландским мхом сироп ІСЛАНДІКАтм содержит экстракты листьев мальвы и цветов липы, которые известны своими противовоспалительными, отхаркивающими и успокаивающими свойствами, а также гиалуронат натрия, который добавлен с целью интенсивного увлажнения сухой и раздраженной слизистой оболочки.
Таким образом, компоненты пастилок и сиропа ІСЛАНДІКАтм проявляют следующие свойства.
Компонентам исландского мха присущи такие свойства:
- противовоспалительное;
- антибактериальное;
- иммуностимулирующее;
- антиоксидантное;
- защитное.
Витамин С способствует:
- нормальному функционированию иммунной системы;
- поддержанию сопротивляемости организма инфекционным агентам.
Экстракт корня алтея, который образует защитный слой на раздраженной слизистой оболочке, обладает такими свойствами:
- секретолитическое (муколитическое);
- отхаркивающее;
- обволакивающее.
Экстракты листьев мальвы и цветов липы проявляют:
- противовоспалительное;
- отхаркивающее;
- успокаивающее свойства.
Гиалуронат натрия для интенсивного увлажнения сухой и раздраженной слизистой оболочки.
Благодаря этому пастилки и сироп ІСЛАНДІКАтм — это целый комплекс для решения широкого спектра проблем, связанных с нарушением работы респираторного тракта, в частности при сухом кашле инфекционной или воспалительной этиологии, першении в горле, сухости и дискомфорте после длительного напряжения голосовых связок.
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