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Новости медицины и фармацииИнциденталома: как часто опухоли надпочечников являются гормонально активными?

Инциденталома: как часто опухоли надпочечников являются гормонально активными?

Опубликовано  15.09.2022

Опухоли надпочечников, выявленные при проведении скрининга или диагностических исследований, направленных на определение других заболеваний, получили название инциденталомы. В недавнем исследовании было показано, что при проведении скрининга у 1,4% населения выявляют опухоли надпочечников.

Также продемонстрировано, что риск развития опухолей надпочечников повышается с возрастом. Так, в исследовании было показано, что их диагностировали у 0,2% лиц в возрасте 18–25 лет, а у пациентов старше 65 лет этот показатель достигал 3,5%. Однако около 70% всех выявленных опухолей не были гормонально активными.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine».

Исследование было проведено группой ученых из Первой дочерней больницы Чунцинского медицинского университета (First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University), Китай. В него было включено 25 356 участников. Из них у 351 были диагностированы опухоли надпочечников: у 337 — адренокортикальная аденома, а у 14 — другое доброкачественное новообразование. Ни у одного из участников не было выявлено злокачественное новообразование.

Определение уровней гормонов надпочечников в плазме крови было проведено у 212 участников. Их них у 69,3% была диагностирована нефункционирующая аденома, у 18,9% — автономная секреция кортизола (то есть независимая от стимуляции адренокортикотромным гормоном гипофиза), у 11,8% — первичный альдостеронизм.

Ограничением исследования являлось то, что 37% участников отказались от определения уровней гормонов в плазме крови. Исследователи указывают, что это были преимущественно участники пожилого возраста с повышенным артериальным давлением. Таким образом, по мнению исследователей, истинная частота гормонально активных опухолей надпочечников несколько выше, чем показано в исследовании.

На сегодня рекомендуется проводить определение уровня гормонов коры надпочечников в плазме крови у всех пациентов со случайно выявленными опухолями надпочечников.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.09.2022

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