Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале «The BMJ», у людей, чья работа связана с интеллектуальным трудом, отмечают более низкий риск развития слабоумия в пожилом возрасте, чем у лиц с работой, не стимулирующей когнитивные функции.

Точно не выяснен биохимический механизм развития такого эффекта. Предположительно, интеллектуальные нагрузки приводят к снижению уровня определенных белков в плазме крови. Эти белки нарушают процесс формирования новых нейронных связей в головном мозге (процессы, называемые аксоногенезом и синаптогенезом).

Предполагается, что когнитивная стимуляция предотвращает или по крайней мере способствует более позднему развитию деменции. Различные исследования продемонстрировали разные результаты. Так, в ходе недавних долгосрочных исследований было продемонстрировано, что познавательная деятельность во внерабочее время, на досуге не снижает риск развития деменции.

Воздействие когнитивной стимуляции на работе обычно происходит значительно дольше, чем воздействие когнитивно-стимулирующего хобби, однако исследования на рабочем месте также не продемонстрировали убедительных данных в отношении профилактики деменции.

Итак, международная группа исследователей решила изучить связь между стимулирующей когнитивные функции работой и последующим риском развития деменции и определить молекулярные механизмы этой связи.

Их выводы основаны на исследованиях, проведенных в Великобритании, Европе и США, в которых изучали связи между факторами, связанными с работой, и хроническими заболеваниями, инвалидностью и риском летального исхода.

Они оценивали связь когнитивной стимуляции и риска развития деменции у 107 896 участников (42% мужчин; средний возраст — 45 лет). Учитывались данные 7 исследований консорциума IPD-Work (individual-participant data meta-analysis in working populations), совместного исследовательского проекта 13 европейских когортных исследований. Также оценивали связь когнитивной стимуляции и около 5000 (количество указано в оригинальной статье в «The BMJ») белков плазмы крови у случайной выборки из 2261 участника одного исследования; связь этих белков и риска деменции у 13 656 участников двух исследований.

Когнитивные нагрузки на работе оценивали в начале исследования, в дальнейшем за участниками наблюдали в среднем на протяжении 17 лет. В период наблюдения фиксировали признаки развития деменции у участников.

«Активная» умственная работа включает в себя сложные задачи и высокую степень свободы принятия решений (и при этом контроль за результатами работы), в то время как не стимулирующая когнитивные функции «пассивная» работа — это таковая с низкими требованиями и отсутствием контроля над работой.

Результаты исследования были скорректированы с учетом других потенциально влияющих факторов. Эти факторы включают возраст, пол, уровень образования и образ жизни. Было установлено, что риск развития деменции был ниже у участников с высокой когнитивной нагрузкой по сравнению с теми, чья работа не была связана с интенсивными когнитивными нагрузками (частота 4,8 на 10 000 человеко-лет и 7,3 соответственно).

Последующая коррекция данных в отношении таких известных факторов риска деменции в детском и взрослом возрасте, как кардиометаболические заболевания (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и инсульт) и риска летального исхода не повлияли на конечный результат исследования.

Выявленная связь не зависела от пола и возраста (моложе и старше 60 лет). При этом было установлено, что связь между когнитивными нагрузками на работе и риском развития болезни Альцгеймера была более выраженной по сравнению с другими видами деменции.

Также была выявлена обратная связь между интенсивностью когнитивных нагрузок на работе и уровнем в плазме крови трех белков. Высокие уровни этих белков выявляют у лиц с деменцией. Эти данные, возможно, позволят понять молекулярные механизмы развития деменции и ее предупреждения.

Это было обсервационное исследование, поэтому ученые не могут исключить возможность того, что частично наблюдаемый риск деменции может быть вызван другими неучтенными факторами.

Тем не менее, это исследование включало большое количество участников. Оно было хорошо спланировано: применялись различные типы анализа для получения высокой степени подтверждения достоверности основных результатов. Вероятно, полученные результаты можно обобщить для разных групп населения.

Таким образом, исследователи считают, что у людей, выполняющих работу с высокой когнитивной нагрузкой, отмечают более низкий риск развития деменции в пожилом возрасте, чем у лиц, выполняющих неинтеллектуальную работу.

Исследователи считают, что когнитивная стимуляция связана с более низкими уровнями определенных белков плазмы крови, которые потенциально ингибируют аксоногенез и синаптогенез и повышают риск деменции. Эти данные в дальнейшем помогут полноценному пониманию основных биологических механизмов деменции.

По мнению Сергея Дехтяра (Serhiy Dekhtyar) из Каролинского института (Karolinska Institutet), несмотря на обширные предыдущие исследования, роль умственных нагрузок на работе при деменции остается неясной.

В редакторской статье он пишет, что эта новая работа является важной для всех, кто специализируется на профилактике деменции. Он считает, что интервенционные исследования являются короткими, небольшими и включают только людей, которые неоднородны по своим профилям риска, и потому не могут показать связь между умственными нагрузками на работе и деменцией.

С. Дехтяр заключает, что тщательно разработанные крупные популяционные исследования с длительным периодом наблюдения дополняют интервенционные исследования и позволяют лучше понять биологические механизмы развития деменции. Он считает, что исследование Мика Кивимяки (Mika Kivimäki) и его коллег — выдающийся пример.

По материалам medicalxpress.com