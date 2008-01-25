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Новости медицины и фармации«INOVIO» сообщила о работе над вакциной «Pan-COVID-19»

«INOVIO» сообщила о работе над вакциной «Pan-COVID-19»

Опубликовано  20.05.2021

«INOVIO», биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке ДНК-препаратов для лечения и защиты людей от инфекционных и онкологических заболеваний, объявила 12 мая, что ее вакцина-кандидат против COVID-19 нового поколения, INO-4802, вызвала выраженные гуморальный и Т-клеточный ответы против исходного штамма SARS-CoV-2, а также против B.1.1.7 (вариант, впервые появившийся в Великобритании), B.1.351 (южноафриканский вариант) и P.1. (бразильский вариант) в доклинических моделях. Эти результаты демонстрируют потенциал продукта «INOVIO» в качестве вакцины «Pan-COVID-19», вызывающей перекрестные иммунные ответы против разных вирусных вариантов. Она может быть использована в качестве вакцины первого или второго (бустер) ряда для лиц, ранее иммунизированных другими продуктами.

Разработка является частью двухуровневой стратегии «INOVIO», направленной как на защиту от существующих (INO-4800, которая войдет в ІІІ фазу исследований летом 2021 г.), так и новых вариантов (INO-4802). «Данные исследования, о которых мы сообщаем в настоящее время, подтверждают, что двухуровневый путь — лучшая стратегия для краткосрочной и долгосрочной борьбы с этим вирусом», — пояснил Лоран М. Юмо (Laurent M. Humeau), директор по науке «INOVIO».

Доклинические данные относительно INO-4802 на нескольких моделях выявили как расширенный спектр, так и повышенные уровни нейтрализующих антител против ряда вариантов по сравнению с вакцинами, нацеленными на конкретные штаммы. Основываясь на этой первоначальной работе, «INOVIO» планирует в этом году провести клинические исследования І/ІІ фазы своей потенциальной «панковидной» вакцины.

Для создания INO-4802 в течение четырехмесячного периода, начиная с октября 2020 г., были идентифицированы вариантные последовательности из нескольких географических регионов (Бразилия, Канада, Индия, Италия, Япония, Нигерия, Южная Африка, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты). Генетические последовательности подвергшихся мутациям областей генома белка шипа были объединены в спайковый иммуноген SARS-CoV-2 SynCon. К его рецептор-связывающему домену (receptor binding domain — RBD) также были добавлены аминокислоты, характеризующие модификации этой области. Результаты доклинических исследований опубликованы в виде препринта*.

По материалам ir.inovio.com; www.biorxiv.org

*Reed C.C., Schultheis K., Andrade V.M. et al.  (2021) Design and immunogenicity of a Pan-SARS-CoV-2 synthetic DNA vaccine. bioRxiv 2021.05.11.443592; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.11.443592.

Опубликовано  20.05.2021

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