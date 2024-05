Жидкостная биопсия — это исследование плазмы крови и мочи для выявления наличия ДНК или белков, ассоциированных с различными видами рака, которое может помочь выявить онкопатологию на ранних стадиях.

В недавнем исследовании использовали профиль гликозаминогликанов, класса углеводов, в моче и плазме крови в качестве метаболических биомаркеров для выявления 14 различных типов рака.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Автор исследования доктор Франческо Гатто (Francesco Gatto), исследователь из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции и основатель биотехнологической компании Elypta, объяснил, что данный метод позволяет выявить рак на ранних стадиях. Кроме того, в исследовании показана более высокая чувствительность данного метода по сравнению с рядом других скрининговых методов.

На сегодня золотым стандартом диагностики рака является биопсия тканей. Однако возможности ее проведения ограничены прежде всего тем, что это инвазивное вмешательство.

В то же время по мере роста опухолевых клеток они выделяют ДНК, белки и другие побочные продукты метаболизма, которые можно выявить в плазме крови и других жидкостях организма. По оценкам экспертов, ранний скрининг рака потенциально может способствовать уменьшению количества летальных исходов вследствие онкопатологии на 26% среди пациентов в возрасте 50–79 лет.

Значительное количество разработанных к настоящему времени скрининговых методов на основе жидкостной биопсии базируется на выявлении циркулирующей ДНК опухолевых клеток. Однако при некоторых видах рака (рак мочевого пузыря, почки, глиома головного мозга) опухолевая ДНК не выявляется в плазме крови и других биологических жидкостях. Кроме того, она обычно не определяется на ранних стадиях развития рака.

Гликозаминогликаны представляют собой полисахариды, состоящие из повторяющихся дисахаридных субъединиц. Состав гликозаминогликанов может различаться по типу дисахаридных звеньев и количеству сульфатных групп, придающих этим соединениям отрицательный заряд.

Было установлено, что при ряде типов рака образуются специфические гликозаминогликаны, и их выявление в биологических жидкостях потенциально может способствовать ранней диагностике онкопатологии.

В исследовании были проанализированы образцы мочи и плазмы крови 426 здоровых добровольцев и 553 пациентов с диагностированным раком. Так, у участников были выявлены такие виды онкопатологии: рак молочной железы, колоректальный рак, немелкоклеточная карцинома легкого, рак головного мозга и рак мочеполовой системы. В исследовании были проанализированы 39 различных маркеров метаболизма гликозаминогликанов.

Ученые выявили, что некоторые характеристики гликозаминогликанов различаются у больных раком и здоровых людей и, таким образом, специфические гликозаминогликаны могут являться биомаркерами рака.

Кроме того, с помощью анализа профиля гликозаминогликанов мочи и плазмы крови в 89% случаев была определена вероятная топография развития рака.

Также в исследовании было показано повышение уровня опухолевых гликозаминогликанов в моче и плазме крови по мере прогрессирования рака.

Таким образом, по мнению доктора Ф. Гатто, данный метод скрининга рака может применяться в клинике в сочетании с другими методами исследования для ранней диагностики рака. В то же время необходимы дальнейшие исследования в этой области.

По материалам www.medicalnewstoday.com