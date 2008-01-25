Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииИнновационное покрытие кровеносных сосудов снижает риск отторжения трансплантата

Инновационное покрытие кровеносных сосудов снижает риск отторжения трансплантата

Опубликовано  12.08.2021

Исследователи создали специальный полимер, покрывающий внутреннюю оболочку сосудов трансплантируемых органов. Его применение позволяет уменьшить реакцию отторжения трансплантата.

Полимер, разработанный профессором медицины Университета Британской Колумбии (University of British Columbia — UBC) доктором Джаячандраном Кижаккедату (Jayachandran Kizhakkedathu) и его командой из Центра исследований крови и Института естественных наук (Centre for Blood Research and Life Sciences Institute), значительно снижает риск отторжения трансплантированных тканей. Изучение свойств нового полимера проведено в экспериментах на мышах учеными из Университета Саймона Фрейзера (Simon Fraser University) и Северо-Западного университета (Northwestern University). Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Biomedical Engineering».

«Мы надеемся, что наши исследования в будущем позволят не только улучшить качество жизни пациентов, перенесших трансплантацию, но также дадут возможность пересаженным органам функционировать дольше», — отметил доктор Дж. Кижаккедату.

Известно, что иммунная система реципиента воспринимает пересаженный орган как чужеродный и «атакует» его. Для уменьшения выраженности этой реакции пациенты после пересадки органов получают терапию иммунодепрессантами, часто имеющими серьезные побочные эффекты. Потенциально данное открытие позволит избежать назначения таких препаратов.

Гликокаликс — «сахаридное покрытие» сосудистого эндотелия, препятствует атаке иммунной системы, защищая тем самым органы. При трансплантации же целостность этого слоя нарушается. Команда доктора Дж. Кижаккедату синтезировала полимер, обладающий подобными протекторными свойствами, и разработала способ его доставки в кровеносные сосуды. Исследование было проведено в сотрудничестве с профессором химии Университета Британской Колумбии доктором Стивеном Уизерсом (Stephen Withers), а также соавторами исследования — кандидатом в доктора философии Даниэлем Луо (Daniel Luo) и молодым доктором химических наук Эрикой Сирен (Erika Siren).

Доктор Э. Сирен была вдохновлена на поиски путей снижения отторжения пересаженных органов после визита в Центр трансплантологии Британской Колумбии (BC Transplant facility). «Я помню, как увидела находящийся в растворе орган перед его пересадкой и подумала: вот идеальное время для вмешательства, — рассказывает доктор Э. Сирен. — Эти 4 ч, когда орган находится вне тела, предоставляют возможность непосредственно воздействовать на него для достижения наилучших результатов».

В последующем исследование профессора молекулярной биологии и биохимии доктора Джонатана Чоя (Jonathan Choy) и доктора Винни Эннса (Winnie Enns) из UBC подтвердило, что артерия мыши, обработанная указанным выше способом и затем трансплантированная, оказывается устойчивой к иммунным реакциям отторжения и развитию воспаления. Доктор Кайган Ду (Caigan Du) из UBC и доктор Дженни Чжан (Jenny Zhang) из Северо-Западного университета получили затем аналогичные результаты при пересадке почки у мышей. Доктор Меган Левингс (Megan Levings) из UBC и Исследовательского института Детской больницы Британской Колумбии (BC Children’s Hospital Research Institute) подтвердила эти результаты, используя иммунные клетки нового поколения.

«Мы поражены способностью этой новой технологии предотвращать реакцию отторжения в наших исследованиях, — отметил доктор Д. Чой. — Откровенно говоря, уровень защиты оказался неожиданным».

На данный момент новая технология исследована только при пересадке кровеносных сосудов и почек у мышей. Вероятно, прежде чем будут проведены клинические исследования с участием людей, пройдет еще несколько лет. Тем не менее исследователи настроены оптимистично и считают, что технология сможет успешно применяться при пересадке различных органов у человека.

По материалам medicalxpress.com

Опубликовано  12.08.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости