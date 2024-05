Исследователи создали специальный полимер, покрывающий внутреннюю оболочку сосудов трансплантируемых органов. Его применение позволяет уменьшить реакцию отторжения трансплантата.

Полимер, разработанный профессором медицины Университета Британской Колумбии (University of British Columbia — UBC) доктором Джаячандраном Кижаккедату (Jayachandran Kizhakkedathu) и его командой из Центра исследований крови и Института естественных наук (Centre for Blood Research and Life Sciences Institute), значительно снижает риск отторжения трансплантированных тканей. Изучение свойств нового полимера проведено в экспериментах на мышах учеными из Университета Саймона Фрейзера (Simon Fraser University) и Северо-Западного университета (Northwestern University). Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Biomedical Engineering».

«Мы надеемся, что наши исследования в будущем позволят не только улучшить качество жизни пациентов, перенесших трансплантацию, но также дадут возможность пересаженным органам функционировать дольше», — отметил доктор Дж. Кижаккедату.

Известно, что иммунная система реципиента воспринимает пересаженный орган как чужеродный и «атакует» его. Для уменьшения выраженности этой реакции пациенты после пересадки органов получают терапию иммунодепрессантами, часто имеющими серьезные побочные эффекты. Потенциально данное открытие позволит избежать назначения таких препаратов.

Гликокаликс — «сахаридное покрытие» сосудистого эндотелия, препятствует атаке иммунной системы, защищая тем самым органы. При трансплантации же целостность этого слоя нарушается. Команда доктора Дж. Кижаккедату синтезировала полимер, обладающий подобными протекторными свойствами, и разработала способ его доставки в кровеносные сосуды. Исследование было проведено в сотрудничестве с профессором химии Университета Британской Колумбии доктором Стивеном Уизерсом (Stephen Withers), а также соавторами исследования — кандидатом в доктора философии Даниэлем Луо (Daniel Luo) и молодым доктором химических наук Эрикой Сирен (Erika Siren).

Доктор Э. Сирен была вдохновлена на поиски путей снижения отторжения пересаженных органов после визита в Центр трансплантологии Британской Колумбии (BC Transplant facility). «Я помню, как увидела находящийся в растворе орган перед его пересадкой и подумала: вот идеальное время для вмешательства, — рассказывает доктор Э. Сирен. — Эти 4 ч, когда орган находится вне тела, предоставляют возможность непосредственно воздействовать на него для достижения наилучших результатов».

В последующем исследование профессора молекулярной биологии и биохимии доктора Джонатана Чоя (Jonathan Choy) и доктора Винни Эннса (Winnie Enns) из UBC подтвердило, что артерия мыши, обработанная указанным выше способом и затем трансплантированная, оказывается устойчивой к иммунным реакциям отторжения и развитию воспаления. Доктор Кайган Ду (Caigan Du) из UBC и доктор Дженни Чжан (Jenny Zhang) из Северо-Западного университета получили затем аналогичные результаты при пересадке почки у мышей. Доктор Меган Левингс (Megan Levings) из UBC и Исследовательского института Детской больницы Британской Колумбии (BC Children’s Hospital Research Institute) подтвердила эти результаты, используя иммунные клетки нового поколения.

«Мы поражены способностью этой новой технологии предотвращать реакцию отторжения в наших исследованиях, — отметил доктор Д. Чой. — Откровенно говоря, уровень защиты оказался неожиданным».

На данный момент новая технология исследована только при пересадке кровеносных сосудов и почек у мышей. Вероятно, прежде чем будут проведены клинические исследования с участием людей, пройдет еще несколько лет. Тем не менее исследователи настроены оптимистично и считают, что технология сможет успешно применяться при пересадке различных органов у человека.

