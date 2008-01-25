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Новости медицины и фармацииИнгибиторы агрегации тромбоцитов могут способствовать уменьшению количества дигитальных язв у пациентов со склеродермией

Ингибиторы агрегации тромбоцитов могут способствовать уменьшению количества дигитальных язв у пациентов со склеродермией

Опубликовано  03.11.2021

На ежегодном собрании Американского колледжа ревматологов (American College of Rheumatology’s annual meeting) были представлены результаты исследования, в котором оценивали, насколько ингибиторы агрегации тромбоцитов могут способствовать уменьшению количества трофических язв (на нижних конечностях или пальцах) у пациентов с системной склеродермией.

Склеродермия — относительно редкое аутоиммунное заболевание, которое может поражать различные органы, включая кожу, легкие, стенку сосудов, почки, кишечник и др. Вследствие иммуноопосредованного воспалительного процесса в органах и тканях развивается фиброз, вызывая их дисфункцию.

Трофические язвы на пальцах (дигитальные язвы) наблюдают у 50% пациентов с системной склеродермией. Если в области язвы кровоснабжение недостаточное, то может развиться гангрена и больному может потребоваться ампутация. Поскольку при системной склеродермии отмечается активация агрегации тромбоцитов, ингибиторы этого процесса могут играть терапевтическую роль в лечении пациентов с дигитальными язвами. Исследователи разработали и подтвердили модель прогнозирования дигитальных язв у больных с системной склеродермией с применением ингибиторов агрегации тромбоцитов.

Александру Гарайман (Alexandru Garaiman), докторант клинических наук из отделения ревматологии Университетской клиники Цюриха (University Hospital Zurich), Швейцария, и соавтор исследования, отмечает, что в последние годы в лечении больных с дигитальными язвами достигнут значительный прогресс. Однако полная профилактика и заживление дигитальных язв у пациентов с системной склеродермией остается открытым вопросом в клинической практике.

Исследователи использовали проспективно собранные данные из реестра EUSTAR. Вошедшие в выборку пациенты соответствовали критериям классификации Американской коллегии ревматологов (American College of Rheumatology — АCR) и Европейской антиревматической лиги (European Alliance of Associations for Rheumatology) SSc 2013 г., и в анализ были включены данные о наличии дигитальных язв и применении ингибиторов агрегации тромбоцитов. Сведения, полученные при последнем контрольном посещении пациента, были разделены на две когорты: деривационная модель для пациентов, зарегистрированных до 1 января 2017 г., и модель проверки для лиц, зарегистрированных после этой даты.

Из 3710 больных у 486 наблюдались активные дигитальные язвы и 150 получали ингибиторы агрегации тромбоцитов. У 67,8% обследованных пациентов отмечали ограниченную форму склеродермии со средней продолжительностью заболевания около 9 лет. При оценке состояния исследователи учитывали множество сопутствующих факторов, таких как пол, вредные привычки, сопутствующие заболевания и т.д. Результаты исследования подтверждают гипотезу, что применение ингибиторов агрегации тромбоцитов снижает риск развития дигитальных язв в долгосрочной перспективе.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  03.11.2021

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