В одном из исследований, результаты которого опубликованы в журнале «Thorax», продемонстрировано, что переход от использования дозированного аэрозольного ингалятора к применению сухопорошковых ингаляторов сокращает углеродный след пациентов, принимающих ингаляционные препараты при бронхиальной астме, более чем в 2 раза. Углеродным следом называют все парниковые газы, которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности отдельного человека или в процессе работы каких-либо заводов и организаций.

Исследователи подчеркивают, что переход с аэрозольных на сухопорошковые ингаляторы не приводит к ухудшению состояния пациентов с бронхиальной астмой.

Использование хлорфторуглеродов (ХФУ) в аэрозольных пропеллентах было запрещено в соответствии с соглашением по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) 1987 г. из-за их воздействия на процесс глобального потепления.

Исследователи объяснили, что хотя гидрофторуглероды, которые заменили хлорфторуглероды в дозированных аэрозольных ингаляторах под давлением, не разрушают озоновый слой, они являются мощными парниковыми газами. В Великобритании выбросы, связанные с применением аэрозольных ингаляторов, составляют 3–4% от общего углеродного следа, связанного со здравоохранением (применение лекарственных средств, проведение лечебных и диагностических медицинских вмешательств).

В исследовании осуществили сравнение потенциального влияния на углеродный след и контроль симптомов бронхиальной астмы при применении содержащих гидрофторуглеродный пропеллент аэрозольных и сухопорошковых ингаляторов.

В исследование было включено 4000 пациентов с бронхиальной астмой. Все участники получали регулярную поддерживающую терапию по поводу бронхиальной астмы. Они были случайным образом рандомизированы. На протяжении 12 мес пациенты 1-й группы применяли сухопорошковые ингаляторы, а 2-й — аэрозольные. Обе группы были сопоставимы по среднему возрасту (49 лет) и тяжести течения бронхиальной астмы. Тяжесть течения и контроль симптомов данной патологии оценивали в начале исследования и через 12, 24, 40 и 52 нед с помощью утвержденного теста контроля бронхиальной астмы.

Годовые выбросы CO 2 в килограммах были рассчитаны для общего количества ингаляторов (используемых каждый день — то есть так называемой «базисной терапии» и применяемых при развитии приступов бронхиальной астмы), которые пациенты применяли в течение периода наблюдения.

Выявлено, что в 1-й группе ежегодные выбросы CO 2 на 1 человека составляли 108 кг, в то время как во 2-й группе — 240 кг.

За время регулярного применения ингаляторов в течение 12 мес пациенты обеих групп отметили уменьшение выраженности тяжести симптомов бронхиальной астмы. В то же время в группе применения сухопорошковых ингаляторов был отмечен лучший контроль симптомов патологии (меньшее количество астматических приступов), чем в группе применения аэрозольных ингаляторов. Так, пациентам 1-й группы реже требовалось применение сальбутамола для купирования приступов удушья: за год они в среднем применяли по 7,2 ингалятора сальбутамола на 1 человека. В группе применения аэрозольных ингаляторов (2-я группа) пациентам в среднем потребовалось 8 ингаляторов сальбутамола на 1 человека для купирования приступов удушья.

Исследователи объяснили, что уменьшение углеродного следа могло бы быть еще более значительным, но большинство пациентов в исследовании применяли для купирования приступов аэрозольные ингаляторы сальбутамола.

Ведущий автор исследования профессор Эшли Вудкок (Ashley Woodcock) предположил, что больные бронхиальной астмой часто не знают про влияние их ингаляторов на окружающую среду. Он объяснил, что 1 распыление аэрозольного ингалятора приводит к выделению такого же количества CO 2 , которое образуется при поездке на 1 милю в семейном автомобиле. Он считает, что медицинские работники должны обязательно рассказывать об этом своим пациентам и мотивировать их переходить на применение сухопорошковых ингаляторов.

