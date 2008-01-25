Индапамид: вопросы и ответы

Индапамид — диуретик, широко применяющийся в терапии пациентов с артериальной гипертензией. По химическому строению он относится к нетиазидным сульфонамидам. Основное натрийуретическое действие препарата реализуется в дистальных извитых канальцах нефрона. Кроме того, индапамид является артериальным вазодилататором (оказывает на сосудистую стенку вазодилатирующее действие, подобное таковому антагонистов кальция). Важным клиническим эффектом является снижение под действием препарата преимущественно систолического давления. Индапамид оказывает стимулирующее действие на синтез простациклина и способствует снижению агрегации тромбоцитов.

В каких лекарственных формах выпускается индапамид?

Таблетки модифицированного высвобождения с содержанием действующего вещества 1,5 мг;

таблетки, содержащие 2,5 мг действующего вещества;

различные фиксированные комбинации с периндаприлом и/или амлодипином.

Каковы показания к применению индапамида?

Индапамид применяется в терапии пациентов с артериальной гипертензией (гипертонической болезнью), в том числе изолированной систолической артериальной гипертензией (когда повышается только систолическое артериальное давление).

В какой дозе принимать индапамид для снижения артериального давления?

Для снижения артериального давления индапамид обычно применяют в дозе 1,5–2,5 мг/сут.

При недостаточной эффективности необходимо комбинировать индапамид с другими антигипертензивными препаратами, а не повышать его дозу. Это связано с тем, что при повышении дозы препарата более 2,5 мг его антигипертензивный эффект не повышается, а усиливается только его мочегонное действие и повышается риск развития побочных эффектов.

Как принимать таблетки индапамида?

Таблетки индапамида принимают 1 раз в сутки.

Рекомендуется принимать утром.

Таблетки не делить и не разжевывать.

Таблетки необходимо запить достаточным количеством воды.

В каких фиксированных комбинациях выпускается индапамид?

Индапамид выпускается в следующих фиксированных комбинациях:

индапамид/амлодипин 1,5/5 мг и 1,5/10 мг;

индапамид/периндоприл аргинин 0,625/2,5 мг; 1,25/5 мг; 2,5/10 мг;

индапамид/периндоприл терт-бутиламин 0,625/2 мг; 1,25/4 мг; 2,5/8 мг;

индапамид/амлодипин/периндоприл аргинин 1,25/5/5 мг; 2,5/10/10 мг; 2,5/5/10 мг; 2,5/10/5 мг;

индапамид/амлодипин/периндоприл терт-бутиламин 1,25/5/4 мг; 2,5/10/8 мг; 2,5/5/8 мг; 2,5/10/4 мг.

Каковы клинические преимущества индапамида?

Постепенное снижение артериального давления;

стабилизация суточного уровня артериального давления;

удобная схема применения — 1 раз в сутки утром;

в низких дозах (1,25–2,5 мг) оказывает преимущественно вазодилатирующий эффект на артерии, мочегонное действие при этом минимально;

отсутствие синдрома отмены при прекращении применения;

проявляет кардио-, нефро-, церебропротекторное действие;

снижает риск развития инфаркта головного мозга (инсульта) при длительном регулярном применении;

высокоэффективен при систолической артериальной гипертензии;

наиболее выраженно снижает систолическое (а не диастолическое) артериальное давление по сравнению с другими классами антигипертензивных препаратов;

метаболическая нейтральность препарата (не проявляет негативного действия на углеводный, липидный обмен, вызывает минимальное изменение уровня мочевой кислоты в крови) позволяет применять индапамид у больных с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, подагрой;

сохраняет свою эффективность у больных с нарушением функции почек (при почечной недостаточности, за исключением тяжелой степени);

хорошо переносится пациентами пожилого возраста;

выводится медленно (период полувыведения составляет 10–22 ч), в основном почками;

уменьшает выведение ионов кальция, потому безопасен как у больных с диагностированным остеопорозом, так и у лиц с высоким риском развития остеопороза (например у женщин пожилого возраста);

может комбинироваться с антигипертензивными препаратами других групп;

по данным исследований, при регулярном длительном применении улучшает качество жизни больных;

минимально влияет на уровень калия и магния в плазме крови.

Можно ли применять индапамид у детей с артериальной гипертензией?

Нет, индапамид не рекомендуется применять в терапии детей. На сегодня нет достаточных данных про безопасность и эффективность применения препарата у пациентов данной возрастной категории.

Как быстро снижает артериальное давление индапамид?

После применения индапамида артериальное давление начинает снижаться через 1–5 ч.

Какова продолжительность антигипертензивного действия индапамида?

Продолжительность антигипертензивного действия индапамида составляет более 24 ч для препарата с немедленным высвобождением и более 32 ч для препарата с модифицированным высвобождением.

С какими лекарственными препаратами не рекомендуется комбинировать индапамид?

Индапамид не рекомендуется комбинировать с препаратами лития.

Кроме того, необходимо соблюдать осторожность при сочетанном назначении индапамида и некоторых антиаритмических, антипсихотических препаратов, парентеральном применении нестероидных противовоспалительных препаратов (например диклофенака, мелоксикама), некоторых антибиотиков (например моксифлоксацина), глюкокортикоидов (преднизолон, дексаметазон), минералокортикоидов, сердечных гликозидов (коргликон, дигоксин), слабительных препаратов и др.

Как предупредить развитие артериальной гипотензии при назначении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) на фоне применения индапамида?

Добавлять иАПФ в минимальной стартовой дозе;

у пациентов с гипонатриемией прекратить за 3 дня перед применением иАПФ терапию индапамидом с последующим возобновлением при необходимости;

избегать гиповолемии (пить достаточное количество воды);

больным с хронической сердечной недостаточностью, возможно, будет необходимо снизить дозу индапамида при сопутствующем назначении иАПФ.

Можно ли применять индапамид при отеках у беременных?

Нет. Индапамид не применяется при лечении беременных с отеками. Препарат может вызвать нарушения фетоплацентарного кровотока с последующей задержкой внутриутробного развития плода и внутриутробной гипоксией.

Что делать при передозировке индапамида?

Симптомами передозировки индапамида являются выраженное снижение артериального давления, тошнота, рвота, судороги, головокружение, возможна сонливость, заторможенность или спутанность сознания. Диурез (объем выделяемой мочи) при этом может как повышаться, так и снижаться вплоть до анурии.

Лабораторно определяются снижение содержания ионов натрия и калия в плазме крови.

Первая помощь при передозировке индапамида включает:

проведение промывания желудка;

прием сорбентов (активированного угля);

при развитии нарушений водно-электролитного баланса его восстановление проводится в стационаре.

Можно ли применять индапамид в качестве начальной терапии/монотерапии артериальной гипертензии?

Да, можно. Существуют различные подходы к инициации лечения пациентов с артериальной гипертензией. Наиболее часто в качестве стартовой терапии рекомендуются иАПФ, антагонисты кальция (амлодипин) и диуретики (тиазидные и тиазидоподобные). При этом, по оценкам экспертов, при назначении диуретика в качестве стартовой монотерапии пациентам с артериальной гипертензией, предпочтительно назначать тиазидоподобные диуретики, в том числе индапамид.

Кроме того, в ряде клинических ситуаций в качестве стартового лечения при артериальной гипертензии может быть рекомендована комбинированная терапия периндоприлом и индапамидом.

В каких случаях предпочтительно применение индапамида, а не других диуретиков?