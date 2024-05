Существует несколько форм деменции, в том числе смешанная деменция, деменция с тельцами Леви и болезнь Альцгеймера. По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и составляет 60–80% случаев деменции. Хотя болезнь Альцгеймера может диагностироваться у лиц молодого возраста, обычно она развивается в возрасте 65 лет и старше.

По данным Национального института старения, основными симптомами болезни Альцгеймера являются:

потеря памяти;

замешательство;

изменения настроения;

затруднения в решении задач, включающих несколько этапов;

языковые нарушения;

нарушения логических суждений;

агрессия.

В недавнем исследовании ученые из Медицинской школы Университета Колорадо (University of Colorado School of Medicine) оценивали эффект препаратов, блокирующих действие белка аполипопротеина Е4 (АРОЕ4).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Alzheimer’s Research & Therapy».

Препараты имипрамина и оланзапина уже применяются для лечения пациентов с психическими заболеваниями. В исследовании же было показано, что эти два препарата позволяют улучшить когнитивные функции у лиц с болезнью Альцгеймера. С этой целью была проанализирована база данных Национального координационного центра по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Хантингтон Поттер (Huntington Potter), доктор философии, профессор неврологии и директор Медицинского центра болезни Альцгеймера и когниции Университета Колорадо и медицинского центра Аншуц (Alzheimer’s and Cognition Center at the University of Colorado Anschutz Medical Center), объяснил, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших имипрамин и оланзапин, наблюдалось улучшение когнитивных функций по сравнению с лицами, у которых применяли другие антидепрессанты и антипсихотики.

При дальнейшем анализе полученных данных было отмечено, что наиболее выраженный клинический эффект был достигнут у пациентов-мужчин в возрасте 66,5–88,5 лет.

Доктор Том Макларен (Tom MacLaren), психиатр-консультант в медицинском центре Re:Cognition Health, подчеркнул, что необходимы дополнительные исследования. Кроме того, по его мнению, преимущество применения имипрамина и оланзапина заключается в том, что эти препараты давно используются в клинической практике и профиль их безопасности хорошо изучен.

По материалам www.medicalnewstoday.com