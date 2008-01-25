Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииИмипрамин и оланзапин: перспективы в терапии пациентов c болезнью Альцгеймера

Имипрамин и оланзапин: перспективы в терапии пациентов c болезнью Альцгеймера

Опубликовано  13.07.2022

Существует несколько форм деменции, в том числе смешанная деменция, деменция с тельцами Леви и болезнь Альцгеймера. По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и составляет 60–80% случаев деменции. Хотя болезнь Альцгеймера может диагностироваться у лиц молодого возраста, обычно она развивается в возрасте 65 лет и старше.

По данным Национального института старения, основными симптомами болезни Альцгеймера являются:

  • потеря памяти;
  • замешательство;
  • изменения настроения;
  • затруднения в решении задач, включающих несколько этапов;
  • языковые нарушения;
  • нарушения логических суждений;
  • агрессия.

В недавнем исследовании ученые из Медицинской школы Университета Колорадо (University of Colorado School of Medicine) оценивали эффект препаратов, блокирующих действие белка аполипопротеина Е4 (АРОЕ4).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Alzheimer’s Research & Therapy».

Препараты имипрамина и оланзапина уже применяются для лечения пациентов с психическими заболеваниями. В исследовании же было показано, что эти два препарата позволяют улучшить когнитивные функции у лиц с болезнью Альцгеймера. С этой целью была проанализирована база данных Национального координационного центра по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Хантингтон Поттер (Huntington Potter), доктор философии, профессор неврологии и директор Медицинского центра болезни Альцгеймера и когниции Университета Колорадо и медицинского центра Аншуц (Alzheimer’s and Cognition Center at the University of Colorado Anschutz Medical Center), объяснил, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших имипрамин и оланзапин, наблюдалось улучшение когнитивных функций по сравнению с лицами, у которых применяли другие антидепрессанты и антипсихотики.

При дальнейшем анализе полученных данных было отмечено, что наиболее выраженный клинический эффект был достигнут у пациентов-мужчин в возрасте 66,5–88,5 лет.

Доктор Том Макларен (Tom MacLaren), психиатр-консультант в медицинском центре Re:Cognition Health, подчеркнул, что необходимы дополнительные исследования. Кроме того, по его мнению, преимущество применения имипрамина и оланзапина заключается в том, что эти препараты давно используются в клинической практике и профиль их безопасности хорошо изучен.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  13.07.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости