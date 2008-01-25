В Великобритании рождается около 60 000 недоношенных детей в год. К моменту рождения у крайне недоношенных новорожденных легкие являются незрелыми. Для респираторной поддержки таких детей используется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Кроме того, для стимуляции дозревания легких применяют глюкокортикостероиды, такие как дексаметазон. Дексаметазон способствует уменьшению выраженности воспалительного процесса в легких и улучшению их вентиляторной функции. Применение дексаметазона у крайне недоношенных детей способствует уменьшению продолжительности пребывания на ИВЛ. В то же время назначение дексаметазона в высоких дозах (5–10 мг/кг массы тела на протяжении 6 нед) приводит к гипертрофии миокарда и нарушениям развития младенцев.

Ученые из отделения неонатальных сердечно-сосудистых исследований (Neonatal Cardiovascular Research (Monash Newborn)) Детской больницы Монаш в Мельбурне (Monash Children’s Hospital, Melbourne), Австралия, изучали эффективность и побочные эффекты дексаметазона у недоношенных новорожденных при применении в низких дозах (1 мг и меньше на 1 кг массы тела на протяжении 10 дней). В исследование были включены 30 младенцев, родившихся на сроке 24 нед гестации. Для изучения параметров кардиореспираторной адаптации (архитектуры сердца и параметров легочного кровотока) всем детям была проведена экокардиография до и после курса лечения дексаметазоном.

В исследовании было показано, что дексаметазон при применении в низких дозах способствует снижению потребности недоношенных новорожденных в респираторной поддержке и не вызывает формирования гипертрофии миокарда левого желудочка. Кроме того, продемонстрировано снижение давления и сопротивления в легочных сосудах, что способствовало улучшению кровообращения и оксигенации.

Ведущий автор исследования профессор Сегал подчеркнул важность того, что дексаметазон в низких дозах не оказывает неблагоприятного воздействия на структуру сердца и при этом способствует улучшению кровообращения в легких.

В то же время необходимы дальнейшие долгосрочные исследования для определения отдаленных последствий терапии дексаметазоном в низких дозах у недоношенных новорожденных.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Journal of Physiology».

По материалам ww.medicalxpress.com