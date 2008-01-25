Идиопатический легочный фиброз: потенциальная терапия при обострениях
Исследователи из Медицинской школы Марникса Э. Херсинка Университета Алабамы в Бирмингеме (University of Alabama (UAB) at Birmingham Marnix E. Heersink School) опубликовали результаты исследования PLOS ONE. В статье подробно описывается новый метод лечения пациентов с обострениями идиопатического легочного фиброза (аcute exacerbations of idiopathic pulmonary fibrosis — AE-IPF), который потенциально может продлить жизнь.
Результаты новых исследований продемонстрировали, что в патогенез повреждения легких при AE-IPF могут быть вовлечены антитела, вырабатываемые иммунной системой.
У многих пациентов с AE-IPF, особенно с обострениями, есть доказательства аутоиммунного повреждения легочной ткани, результатом которого является ее рубцевание. По данным Национального института здоровья (National Institutes of Health), ежегодно выявляют 30–40 тыс. новых случаев AE-IPF. Это заболевание имеет высокий уровень летальности — после подтверждения диагноза средняя продолжительность жизни составляет 3–5 лет.
Главный исследователь и профессор Отделения легких, аллергии и критических заболеваний UAB (UAB Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine) Стив Дункан (Steve Duncan) отметил, что обострение течения заболевания предположительно связано с избыточным уровнем аутоантител в крови.
В рамках исследования С. Дункан использовал протокол лечения для снижения уровня активности аутоантител, который включал терапевтический плазмаферез, ритуксимаб (препарат для лечения больных такими аутоиммунными заболеваниями, как ревматоидный артрит) и внутривенное введение иммуноглобулина. Применение такой схемы лечения способствовало значительному клиническому улучшению у около половины пациентов с AE-IPF. В то же время стандартная терапия AE-IPF ассоциирована с быстрым прогрессированием заболевания, вплоть до летального исхода в течение нескольких дней.
Теджасвини Кулкарни (Tejaswini Kulkarni), доцент отделения легочной медицины, аллергии и интенсивной терапии (Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine), отмечает, что у пациентов с более высоким исходным уровнем аутоантител отмечали более выраженный клинический ответ на исследуемый протокол лечения.
Авторы исследования отмечают необходимость дальнейшего развития этого подхода к лечению пациентов с AE-IPF с уточнением и оптимизацией режимов лечения и валидацией критериев его эффективности.
По материалам www.medicalxpress.com
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